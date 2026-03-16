7 dưỡng chất tốt cho thị lực

Vitamin A, B, C, E, omega-3 trong cá, các loại hạt giúp nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe đôi mắt, hạn chế tình trạng suy giảm thị lực.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, khuyến cáo bổ sung dinh dưỡng phù hợp để duy trì chức năng mắt, bảo vệ mắt chống lại ánh sáng độc hại và giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa liên quan đến tuổi tác.

Vitamin A

Đây là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt và duy trì thị lực. Thiếu hụt vitamin A có thể gây quáng gà, khô mắt hoặc bệnh mắt nghiêm trọng hơn tùy vào mức độ thiếu hụt. Dưỡng chất này còn có khả năng tăng cường sức khỏe của niêm mạc và giác mạc đồng thời chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus gây nên. Vitamin A trong thực phẩm có nguồn gốc động vật (gan, lòng đỏ trứng, các sản phẩm từ sữa) và từ thực vật (các loại rau, củ, quả có màu xanh thẫm, cam vàng, đỏ...).

Vitamin E

Theo bác sĩ Huy, nếu thiếu dưỡng chất này, sự sản sinh của các gốc tự do sẽ tăng lên, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa của mắt. Vitamin E còn có khả năng ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và chứng suy giảm thị lực. Vitamin này cũng giúp bảo vệ cũng như cung cấp độ ẩm cho mắt. Vitamin E có nhiều trong dầu thực vật, hạt dẻ, hạnh nhân, ngô, bơ đậu phộng...

Thực phẩm chứa nhiều vitamin A, E tốt cho mắt. Ảnh được tạo bởi AI

Vitamin B

Vitamin nhóm B có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa tế bào mắt. Trong đó, vitamin B6 (pyridoxine) được xem là chất cần thiết nhất để duy trì sự cân bằng của thần kinh thị giác, giúp bảo vệ và ngăn ngừa một số bệnh về mắt. Vitamin B6 còn góp phần cải thiện tình trạng mờ mắt khiến mắt mỏi nhanh chóng phục hồi. Vitamin B có nhiều trong gan và nội tạng động vật, trứng, cá hồi, thịt gà, ngô...

Vitamin C

Bác sĩ Huy cho biết vitamin C có tác dụng bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím và quá trình oxy hóa. Đặc biệt, vitamin này có thể ngăn ngừa và trì hoãn sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể. Đây là dưỡng chất có nhiều trong cam, chanh, ổi, đu đủ, su hào, xoài, dâu, dứa.

Axit béo omega-3

Axit béo omega-3 chuỗi dài như EPA và DHA rất quan trọng đối với sức khỏe mắt. DHA được tìm thấy ở lượng lớn trong võng mạc, nơi giúp duy trì chức năng mắt. Thiếu hụt DHA có thể làm suy giảm thị lực, đặc biệt ở trẻ em. Thường xuyên bổ sung omega-3 cũng có lợi cho người bị khô mắt.

Axit béo omega-3 cũng có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt khác như bệnh võng mạc tiểu đường. Một trong những nguồn EPA và DHA tốt nhất là trong dầu cá.

Lutein và zeaxanthin

Hai chất chống oxy hóa này tập trung ở phần trung tâm của võng mạc, hoạt động như chất chống nắng tự nhiên có thể bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh có hại. Lutein và zeaxanthin thường được tìm thấy trong các loại rau lá xanh, trứng, ngô và nho đỏ.

Kẽm

Kẽm có liên quan đến sự hình thành các sắc tố thị giác trong võng mạc, thiếu kẽm có thể dẫn đến chứng mù đêm. Thường xuyên bổ sung kẽm còn giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng với người cao tuổi. Nguồn thực phẩm tự nhiên bổ sung kẽm bao gồm hàu, thịt, hạt bí đỏ và đậu phộng.

Bên cạnh chế độ ăn bổ dưỡng, giàu các vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa trên, bác sĩ Huy khuyến cáo nên khám mắt định kỳ 6 tháng một lần, cho mắt thư giãn sau mỗi 20 phút làm việc để bảo vệ mắt.

Bạch Dương