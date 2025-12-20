7 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận

Thay đổi thói quen đi tiểu, tiểu bọt, phù nề, cơ thể mệt mỏi, hơi thở có mùi là những dấu hiệu cảnh báo bệnh thận.

Theo BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận - Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, bỏ qua các triệu chứng cảnh báo, ít khám sức khỏe định kỳ, lối sống không lành mạnh khiến tỷ lệ mắc bệnh thận tăng. Dưới đây là 7 dấu hiệu cho thấy thận yếu, thường xuất hiện khi mắc bệnh thận nặng. Phát hiện và điều trị sớm có thể phòng bệnh diễn tiến trầm trọng, phải lọc máu.

Thay đổi thói quen đi tiểu, tiểu bọt

Dấu hiệu cảnh báo sớm nhất của tổn thương thận là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, lượng nhiều hơn bình thường, thường xuất hiện ở giai đoạn đầu của bệnh thận mạn do thận mất dần khả năng cô đặc nước tiểu. Ở giai đoạn nặng của tổn thương thận cấp hoặc suy thận mạn giai đoạn cuối, lượng nước tiểu có thể giảm, dẫn đến thiểu niệu hoặc vô niệu.

Tiểu bọt cũng cảnh báo sớm bệnh thận, đặc biệt là khi lớp bọt trắng nhiều, dày và lâu tan, tạo hiện tượng sủi bọt như khi đánh xà bông hoặc những bọt li ti và cố định, có thể cảnh báo có protein trong nước tiểu (đạm niệu). Nước tiểu sẫm màu, tiểu có màu như trà đen cũng cần lưu ý.

Bác sĩ Thông tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phù nề, sưng kéo dài không rõ nguyên nhân

Bàn chân, mắt cá chân bị sưng phù giống như mang giày chật hơn hoặc mang vớ bị hằn vết có thể là triệu chứng cảnh báo của bệnh thận. Nguyên nhân là do thận chịu trách nhiệm điều chỉnh lượng muối trong cơ thể, nếu quá trình này bị rối loạn có thể gây ra phù nề. Ở giai đoạn nặng hơn, người bệnh có thể bị phù nề quanh mặt, mắt, cổ và bụng, còn được gọi là phù toàn thân do thận đang thải ra quá nhiều protein.

Hơi thở có mùi amoniac, vị kim loại trong miệng

Hơi thở có mùi như nước tiểu hoặc mùi amoniac, có vị kim loại trong miệng gây chán ăn, sụt cân là dấu hiệu bệnh thận đã tiến triển. Tuy nhiên, dấu hiệu này dễ bị bỏ qua do người bệnh thường nhầm lẫn với chứng hôi miệng.

Màu da thay đổi

Rối loạn chức năng thận có thể dẫn đến thay đổi sắc tố da do thận không lọc bỏ độc tố đúng cách, khiến độc tố hoặc một số chất điện giải bị tích tụ.

Mệt mỏi bất thường, ngưng thở khi ngủ

Thận chịu trách nhiệm sản xuất một loại hormone là erythropoietin, có vai trò kích thích tủy xương sản xuất hồng cầu. Khi chức năng thận suy giảm, lượng erythropoietin giảm theo khiến cơ thể không tạo đủ hồng cầu và dẫn đến thiếu máu do suy thận, gây mệt mỏi bất thường - một tình trạng rất thường gặp ở bệnh thận mạn.

Nếu cơ thể tích tụ quá nhiều chất lỏng, không đào thải được nước và muối có thể dẫn đến ứ dịch, phù nề làm hẹp đường thở khi ngủ. Do vậy, một số người mắc bệnh thận mạn dễ mắc chứng ngưng thở khi ngủ, biểu hiện như ngáy to, thở ngắt quãng, ngủ không sâu giấc và mệt mỏi ban ngày.

Phát ban, ngứa da

Khi thận suy, độc tố và các chất điện giải dư thừa không được đào thải ra ngoài mà tích tụ trong máu, gây kích ứng da, dẫn đến ngứa ngáy kéo dài, phát ban. Người bệnh phải gãi liên tục, thậm chí gãi đến mức trầy xước, rách da.

Huyết áp cao không kiểm soát được

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp thông qua cân bằng muối, nước và hệ hormone renin - angiotensin - aldosterone (RAAS). Khi thận bị tổn thương, khả năng đào thải muối và nước giảm đồng thời hệ hormone này hoạt động bất thường, khiến huyết áp tăng cao.

Bác sĩ Thông cho hay người bệnh thận nhẹ thường không có triệu chứng hoặc dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Vì vậy, kiểm tra chức năng thận đều đặn có thể giúp phát hiện sớm bệnh thận và điều trị kịp thời.

Hà Thanh