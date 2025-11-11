7 bệnh có triệu chứng sớm ở mắt

Nhiều tình trạng nghiêm trọng như huyết áp cao, bệnh tim và rối loạn tự miễn có thể xuất hiện các dấu hiệu sớm ở mắt trước các triệu chứng khác.

Đôi mắt không chỉ có chức năng thị giác mà còn có thể phản ánh sức khỏe tổng thể, tiết lộ những dấu hiệu sớm của các bệnh lý. Khám mắt định kỳ có thể phát hiện những thay đổi nhỏ để can thiệp kịp thời và điều trị thành công các tình trạng liên quan.

Phình động mạch

Phình động mạch là một vùng phình ra hoặc yếu đi trên thành mạch máu. Dù phình động mạch có thể hình thành ở nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể nhưng phình động mạch ảnh hưởng đến não hoặc các động mạch chính thường có các dấu hiệu cảnh báo sớm ở mắt. Những thay đổi về thị lực như mờ mắt đột ngột, nhìn đôi hoặc đau đầu một bên có thể do áp lực lên dây thần kinh thị giác. Phát hiện sớm phình động mạch thông qua khám mắt giúp tăng khả năng phục hồi vì phình động mạch vỡ có thể gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Khối u não

Khối u não làm tăng áp lực nội sọ, thường biểu hiện qua mắt. Sưng dây thần kinh thị giác, thay đổi kích thước đồng tử và mất thị lực ngoại vi là những dấu hiệu chính, dễ nhận thấy đầu tiên. Do đó, khám mắt định kỳ rất quan trọng.

Ung thư

Tình trạng mắt có thể liên quan đến cả ung thư nội và ngoại. Ung thư da như ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy hoặc u hắc tố có thể xuất hiện trên mí mắt hoặc bề mặt nhãn cầu. Ung thư nội tạng như bệnh bạch cầu và u lympho ảnh hưởng đến các mô mắt. Các khối u từ các vị trí xa như ngực có thể di căn đến mắt. Phát hiện sớm các loại ung thư này thông qua khám mắt có thể cải thiện kết quả điều trị.

Bệnh tim

Võng mạc có thể tiết lộ những dấu hiệu sớm của các vấn đề tim mạch. Các xét nghiệm hình ảnh tiên tiến như chụp cắt lớp quang học có thể xác định tổn thương vi mạch do các cơn đột quỵ mắt nhẹ gây ra. Những thay đổi nhỏ này ở võng mạc thường liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao.

Tăng huyết áp

Huyết áp cao thường làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong võng mạc. Nó cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện các vết cong, xoắn hoặc chảy máu bất thường ở các mạch máu võng mạc, có thể là dấu hiệu của tăng huyết áp hệ thống.

Rối loạn thần kinh

Khám mắt có thể phát hiện các dấu hiệu sớm của các bệnh lý thần kinh như đa xơ cứng, nhược cơ. Viêm dây thần kinh thị giác cảnh báo đa xơ cứng, gây mờ mắt, nhìn đôi hoặc đau khi cử động mắt. Nhược cơ thường có biểu hiện ban đầu là sụp mí mắt hoặc nhìn đôi.

Các bệnh tự miễn

Các bệnh như lupus, viêm khớp dạng thấp và hội chứng Sjögren thường biểu hiện ở mắt. Lupus có thể gây khô mắt, sưng mắt và viêm võng mạc. Viêm khớp dạng thấp dẫn đến viêm củng mạc hoặc đau mắt mạn tính. Hội chứng Sjogren ảnh hưởng đến tuyến lệ dẫn đến khô mắt và khó chịu dai dẳng.

