6 thói quen hàng ngày giảm da chảy xệ

Chế độ ăn cung cấp axit amin, vitamin C, thực phẩm bổ sung collagen, kết hợp sinh hoạt lành mạnh có thể làm chậm quá trình lão hóa, duy trì độ đàn hồi của da.

Da được cấu tạo bởi ba lớp gồm biểu bì, trung bì và hạ bì. Ở trung bì, tức lớp giữa, da chứa hai loại protein là collagen và elastin. Những protein này được tìm thấy trong các mô liên kết của da và chịu trách nhiệm tạo nên độ đàn hồi. Cả collagen và elastin đều là những sợi cho phép da căng ra và trở lại hình dạng ban đầu.

Khi già đi, làn da tự nhiên mất đi độ đàn hồi. Phụ nữ bắt đầu mất collagen ở độ tuổi 20 và mất khoảng 30% trong 5 năm đầu của thời kỳ mãn kinh. Khi đó, liên kết giữa lớp biểu bì và lớp hạ bì yếu đi, khiến da chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn. Ngoài ra, khuôn mặt cũng mất đi các mô mỡ khi cơ thể già đi, dẫn đến chảy xệ.

Các yếu tố môi trường góp phần đẩy nhanh quá trình lão hóa này. Collagen và elastin nằm ở lớp trung bì nên có thể bị tổn thương bởi tia cực tím (UV) của mặt trời cũng như thuốc lá và ô nhiễm. Thói quen chăm sóc da kém như thường xuyên không tẩy trang hay rửa mặt quá nhiều lần cũng làm da yếu đi, hình thành mụn, nếp nhăn. Thay đổi các thói quen sống và chăm sóc da giúp da duy trì độ đàn hồi tự nhiên lâu hơn.

Chăm sóc da bên ngoài kết hợp chế độ ăn uống phù hợp, sinh hoạt lành mạnh để làm chậm lão hóa da. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Chế độ ăn uống

Nếu thiếu các nhóm thực phẩm thiết yếu, da không thể sản xuất collagen hiệu quả. Chế độ ăn uống không lành mạnh có thể đẩy nhanh quá trình mất collagen, gây lão hóa sớm và chảy xệ.

Cơ thể cần axit amin để sản xuất collagen. Axit amin có trong các thực phẩm giàu protein như thịt gia cầm, cá, thịt bò, sữa, trứng và đậu. Bạn cũng cần vitamin C từ trái cây họ cam quýt, ớt chuông đỏ, cà chua, rau bina và bông cải xanh. Kẽm và đồng từ thịt, các loại hạt, đậu và ngũ cốc nguyên hạt cũng rất cần thiết cho da.

Ngoài việc cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho quá trình sản xuất collagen, nên ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là rau quả, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do góp phần gây lão hóa da bằng cách phá vỡ các tế bào da và collagen.

Thêm nước hầm xương vào chế độ ăn uống để hỗ trợ làn da khỏe mạnh hơn. Nước hầm xương được chế biến bằng cách chiết xuất collagen từ xương bò hoặc xương gia cầm, ngon nhất khi dùng ấm.

Chocolate đen chất lượng cao chứa flavanol ca cao. Flavanol là dưỡng chất tự nhiên trong hạt ca cao có thể cải thiện độ đàn hồi của da. Chất dinh dưỡng này cũng có thể cải thiện các dấu hiệu tổn thương do ánh nắng mặt trời như đốm đồi mồi.

Thực phẩm bổ sung

Nếu khó duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hãy cân nhắc sử dụng thực phẩm bổ sung. Vitamin C, kẽm và đồng rất quan trọng cho việc sản xuất collagen. Vì vậy, bổ sung vitamin tổng hợp hàng ngày có thể hữu ích.

Thực phẩm bổ sung collagen giúp duy trì độ đàn hồi của da và ngăn ngừa nếp nhăn. Đặc biệt trong giai đoạn mãn kinh, khi tốc độ mất collagen diễn ra nhanh hơn, những thực phẩm bổ sung này hỗ trợ đáng kể cho làn da.

Tập thể dục

Tập thể dục mang lại lợi ích cho toàn bộ cơ thể. Vận động giúp làm chậm quá trình lão hóa da bằng cách bảo tồn collagen và duy trì độ dày của da. Tập thể dục thường xuyên kích thích sản sinh nhiều collagen hơn và da dày hơn.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc mỗi đêm không chỉ làm bạn cảm thấy khỏe hơn mà còn cải thiện vẻ ngoài. Thiếu ngủ giải phóng hormone cortisol gây căng thẳng và viêm trong cơ thể, có thể dẫn đến đỏ da, kích ứng, nếp nhăn. Collagen và elastin không hoạt động tốt khi da bị viêm.

Trong khi ngủ, cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng cần thiết cho quá trình sản xuất collagen. Do đó, hãy cố gắng ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm để cơ thể phục hồi và hormone được thiết lập lại. Tắt tivi và điện thoại một giờ trước khi đi ngủ để tâm trí thư giãn. Hãy trao đổi với bác sĩ nếu bạn bị mất ngủ.

Uống đủ nước

Cấp nước giúp da sáng và đàn hồi hơn. Các tế bào da, giống như tất cả tế bào cơ thể, được cấu tạo từ nước. Da mất nước sẽ hoạt động kém, khô và bong tróc đồng thời xuất hiện nếp nhăn sớm hơn. Uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày và sử dụng kem dưỡng ẩm dịu nhẹ cho da, nhất là sau khi tắm hoặc rửa mặt.

Thoa kem chống nắng

Các sản phẩm bôi ngoài da như kem chống nắng, kem dưỡng chứa collagen hoặc vitamin có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của môi trường và hỗ trợ duy trì collagen tự nhiên.

Sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa hiệu quả là kem chống nắng. Hãy chọn kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF ít nhất là 30, có khả năng bảo vệ da khỏi cả tia UVB và UVA. Tia UVB ảnh hưởng đến lớp trên cùng của da và gây cháy nắng. Tia UVA thâm nhập sâu hơn và gây mất độ đàn hồi của da do các sợi collagen và elastin bị tổn thương.

Ngoài ra, mặc quần áo có chỉ số UPF (chỉ số chống tia cực tím), đội mũ rộng vành, tránh giờ nắng cao điểm 10h-14h.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)