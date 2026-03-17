6 thói quen đi tiểu cảnh báo bệnh tiết niệu

Số lần, màu sắc hay cảm giác khi tiểu có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo.

Hệ tiết niệu gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo đảm nhiệm chức năng tạo và thải nước tiểu. Thói quen đi tiểu được xem như "tín hiệu sinh học" phản ánh hoạt động của hệ này. Khi bất kỳ cơ quan nào gặp vấn đề, quá trình hình thành, lưu trữ hoặc thải nước tiểu sẽ thay đổi, kéo theo thay đổi thói quen đi tiểu.

ThS.BS Phan Đức Hữu, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết việc nhận biết sớm các thay đổi bất thường khi đi tiểu có thể giúp phát hiện nhiều bệnh lý trước khi triệu chứng rõ ràng.

Bác sĩ Hữu (ngoài cùng bên phải) đang phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đi tiểu quá nhiều lần

Một người trưởng thành khỏe mạnh thường đi tiểu khoảng 6-8 lần mỗi ngày. Nếu đi nhiều hơn dù không uống quá nhiều nước có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, bàng quang tăng hoạt hoặc rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường. Người bệnh thường có cảm giác buồn tiểu liên tục nhưng lượng nước tiểu mỗi lần không nhiều.

Đi tiểu quá ít

Đi tiểu rất ít hoặc lượng nước tiểu giảm rõ rệt là tín hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu nước. Trong một số trường hợp, đây cũng là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận suy giảm, điển hình như suy thận. Tắc nghẽn đường tiểu do sỏi tiết niệu cũng có thể khiến nước tiểu khó thoát ra ngoài.

Tiểu đêm nhiều lần

Thức dậy đi tiểu từ hai lần trở lên mỗi đêm không chỉ gây mất ngủ mà có thể liên quan đến các vấn đề của hệ tiết niệu. Ở nam giới trung niên và lớn tuổi, đây thường là dấu hiệu sớm của phì đại tuyến tiền liệt. Rối loạn chức năng bàng quang hoặc bệnh thận cũng có thể gây tiểu đêm.

Tiểu buốt hoặc tiểu rát

Cảm giác nóng rát khi đi tiểu thường liên quan đến viêm nhiễm trong đường tiết niệu. Nguyên nhân phổ biến nhất là nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc viêm bàng quang. Một số trường hợp khác có thể do sỏi tiết niệu cọ xát niêm mạc đường tiểu.

Nước tiểu đổi màu

Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt đến vàng rơm. Nếu nước tiểu sẫm màu, cơ thể có thể đang thiếu nước. Nước tiểu màu đỏ hoặc hồng có thể là dấu hiệu của tiểu ra máu, gặp trong các bệnh như sỏi thận, ung thư bàng quang hoặc ung thư thận. Đây là triệu chứng cần được kiểm tra sớm.

Tiểu khó hoặc yếu

Nếu phải rặn khi đi tiểu, tia nước tiểu yếu hoặc dòng tiểu ngắt quãng, đường tiểu có thể đang bị cản trở. Ở nam giới lớn tuổi, nguyên nhân thường gặp là phì đại tuyến tiền liệt. Hẹp niệu đạo hoặc sỏi đường tiểu cũng có thể gây tình trạng này.

Bác sĩ Đức Hữu khuyến cáo người bệnh nên đi khám khi có các dấu hiệu bất thường kéo dài như tiểu buốt, tiểu ra máu, tiểu đêm nhiều lần, nước tiểu đục hoặc đau vùng lưng và hông. Phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, ít xâm lấn và hạn chế biến chứng.

Đình Lâm