6 mẹo phòng ngừa sỏi tiết niệu

Sỏi tiết niệu là các tinh thể rắn hình thành trong hệ tiết niệu (thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo) do sự lắng đọng và kết tinh của các chất như canxi, oxalat, axit uric và các chất khác trong nước tiểu. Để phòng ngừa sỏi tiết niệu, BS.CKI Phạm Cao Tháp, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, gợi ý 6 mẹo nhỏ dưới đây.

Uống đủ nước

Uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày tùy hoạt động của cơ thể. Người làm việc ngoài trời nắng nóng, vận động đổ mồ hôi nhiều cần uống nhiều nước hơn. Nước giúp làm loãng các chất khoáng trong nước tiểu, ngăn ngừa chúng kết tinh thành sỏi. Tăng lưu lượng nước tiểu, giúp sỏi nhỏ di chuyển và tống xuất ra ngoài dễ dàng hơn.

Bổ sung nước ép trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt (chanh, cam) giàu axit citric, giúp giảm hình thành sỏi bằng cách ngăn ngừa sự kết tinh của canxi và oxalat, hai thành phần phổ biến nhất của sỏi thận. Bổ sung nước ép trái cây họ cam quýt giúp tăng nồng độ citrate trong nước tiểu, ức chế hình thành sỏi bằng cách liên kết với canxi, ngăn sự kết tinh và hình thành sỏi.

Hạn chế muối

Nạp quá nhiều muối vào cơ thể khiến canxi không được tái hấp thu từ nước tiểu vào máu, làm tăng nồng độ canxi trong nước tiểu, có thể hình thành sỏi. Hạn chế muối để giữ lượng canxi trong nước tiểu thấp hơn, giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Giảm đạm động vật

Tiêu thụ quá nhiều protein động vật, đặc biệt là nội tạng, thịt đỏ... có thể làm tăng lượng axit uric trong cơ thể, tạo điều kiện hình thành sỏi tiết niệu. Có thể thay thế bằng protein thực vật từ đậu, các loại hạt, đậu nành. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường chất xơ, rau xanh, trái cây để phòng ngừa sỏi.

Tránh thực phẩm giàu oxalat

Hạn chế thực phẩm giàu oxalat như rau bina, củ cải đường, các loại hạt và trà do oxalat có thể kết hợp với canxi trong nước tiểu tạo thành sỏi. Thay vào đó, tăng cường uống nước và ăn các thực phẩm ít oxalat như trái cây (chuối, đu đủ, dưa hấu, táo, nho, lê, cam, dứa...), rau củ và sản phẩm từ sữa.

Hạn chế đồ uống có đường và caffein

Đồ uống có đường, đặc biệt là nước ngọt có ga, có thể tăng nguy cơ mắc tiểu đường, huyết áp, là yếu tố nguy cơ gây bệnh thận. Các thức uống này còn làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalat. Caffein có thể thúc đẩy bài tiết canxi trong nước tiểu, từ đó hình thành sỏi canxi oxalat.

Hà Thanh