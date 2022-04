6 dấu hiệu cảnh báo suy thận cấp

Khi cơ thể có các dấu hiệu như chán ăn, buồn nôn, lú lẫn mất ý thức... có thể là dấu hiệu của suy thận cấp.

Thận bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như huyết áp, thuốc, sức khỏe tổng thể, chế độ ăn uống và lượng nước. Suy thận cấp là tình trạng mất chức năng thận tạm thời và đột ngột. Tình trạng này phát triển nhanh chóng trong vài giờ hoặc vài ngày và thường xảy ra ở những người bị bệnh nặng, từng nhập viện.

Suy thận cấp tính có thể do nhiều bệnh lý khác nhau gây ra, làm tổn thương thận. Thận có thể nhanh chóng bị hỏng trong các trường hợp tổn thương trực tiếp bởi thuốc hoặc các chất độc, thiếu máu và oxy, tổn hại nghiêm trọng do bệnh tật. Khi thận ngừng hoạt động, các chất thải được lọc từ máu bắt đầu tích tụ, gây ra một loạt các triệu chứng bao gồm giảm đi tiểu, buồn nôn, mệt mỏi, khó thở và sưng tấy do giữ nước.

Đau bụng, buồn nôn là dấu hiệu cảnh báo suy thận cấp. Ảnh: Freepik

Một số trường hợp suy thận cấp sẽ chỉ có các triệu chứng thoáng qua nhưng một số khác có thể nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Sau đây là triệu chứng của suy thận cấp.

Thiếu năng lượng và mệt mỏi: là kết quả của rối loạn chức năng sớm của các cơ quan trong cơ thể, thận không có nồng độ chất điện giải thích hợp để hoạt động như bình thường.

Chán ăn, buồn nôn và nôn: hệ tiêu hóa cần các enzym tiêu hóa khỏe mạnh. Nếu thận không điều tiết đúng cách, các cơ, dây thần kinh có thể hoạt động chậm lại và không thể duy trì như bình thường gây thiếu enzym dẫn đến rối loạn tiêu hóa tạo cảm giác chán ăn, buồn nôn.

Yếu cơ toàn thân: cơ cần chất điện giải để có thể hoạt động. Khi bạn bị suy thận chức năng của cơ bị ảnh hưởng.

Nhịp tim nhanh, chậm hoặc không đều: nhịp tim được điều khiển bởi các cơ tim dựa vào một số chất điện giải. Nếu cơ thể không được bù đắp các chất điện giải kịp thời sẽ gây ra suy thận cấp, tình trạng này khiến chức năng tim có thể bị ảnh hưởng, tạo ra nhịp tim không đều. Nhịp tim không đều, đập nhanh có thể dẫn đến thiếu nguồn cung cấp máu đầy đủ cho khắp cơ thể.

Lú lẫn: là một triệu chứng nghiêm trọng của suy thận cấp. Lú lẫn xuất hiện do não không được cung cấp máu đầy đủ. Nếu bị lú lẫn do suy thận cấp, có thể nhanh chóng dẫn đến mất ý thức hoặc hôn mê.

Mất ý thức hoặc hôn mê: triệu chứng này cũng xuất phát từ lý do não không được cung cấp máu đầy đủ. Một người khi rơi vào trạng thái mất ý thức có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Bên cạnh đó, suy thận cấp còn biểu hiện qua các triệu chứng như sưng chân, mắt cá chân và bàn chân, giảm lượng nước tiểu, ăn mất ngon, chảy máu bất thường.

