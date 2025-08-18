50 năm bị nấm móng

TP HCMÔng Thanh, 69 tuổi, bị nấm móng hai bàn tay 50 năm qua thường xuyên tái phát, nay khỏi bệnh nhờ điều trị bằng laser.

Suốt nhiều năm, ông dùng thuốc bôi khi ngứa hay bong tróc móng, ba năm qua nấm nặng hơn, từ vài ngón tay lan ra gần hết hai bàn tay. Khi ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, ghi nhận móng đã ngả vàng, dày sừng, biến dạng, một số móng đang bong tróc, vùng da quanh móng viêm đỏ và phù nề, cảm giác đau và ngứa. Đây là dấu hiệu điển hình của nấm móng kéo dài, tiến triển nặng.

Nấm móng là bệnh lý da liễu do vi nấm, thường khởi phát âm thầm, có khả năng lây lan rất nhanh giữa các móng. Bệnh không đe dọa tính mạng song dễ dẫn đến biến dạng móng vĩnh viễn, lan rộng sang các móng khác hoặc lây sang người thân khi dùng chung vật dụng. Trường hợp nặng, móng có thể bong tróc hoặc gây đau khi va chạm khiến người bệnh tự ti, ngại giao tiếp.

Phần móng tay của ông Thanh bắt đầu phục hồi, đều màu hơn sau 3 lần bắn laser. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Bích chỉ định điều trị cho ông Thanh bằng phương pháp laser Nd:YAG xung dài 6-8 lần kết hợp thuốc bôi, thuốc uống. Laser Nd:YAG xung dài sử dụng năng lượng ánh sáng có bước sóng chuyên biệt để tiêu diệt sợi nấm và bào tử nấm nằm sâu dưới móng và giường móng, các vị trí thuốc bôi khó tiếp cận. Sau ba lần bắn laser, ông Thanh giảm đau rát, móng bắt đầu phục hồi, đều màu, mọc ra bình thường không còn chảy mủ hay sưng viêm như trước.

Theo bác sĩ Bích, quá trình điều trị nấm móng đòi hỏi người bệnh kiên trì, đúng phác đồ, phối hợp nhiều phương pháp như thuốc uống, bôi tại chỗ và công nghệ hỗ trợ như laser diệt nấm. Điều trị sai cách hoặc bỏ dở giữa chừng là nguyên nhân hàng đầu làm cho bệnh dai dẳng và kháng trị. Nhiều người vì ngại đi khám, tự bôi thuốc khiến bệnh âm ỉ hàng chục năm.

Bác sĩ điều trị nấm móng cho ông Thanh bằng laser Nd:YAG xung dài. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để ngăn ngừa nấm móng, bác sĩ Bích khuyến cáo mọi người nên giữ móng tay, móng chân luôn khô thoáng, hạn chế tiếp xúc lâu với nước hoặc hóa chất tẩy rửa. Khi làm việc nhà, hãy mang găng tay cao su và tháo găng ngay sau khi sử dụng. Cần cắt móng gọn gàng, tránh cắt sát vào kẽ móng để không tạo điều kiện cho vi nấm xâm nhập. Không dùng chung dụng cụ cắt móng, khăn tắm, giày dép với người khác giúp phòng tránh lây nhiễm.

Nếu có các dấu hiệu bất thường như móng đổi màu, dày lên, giòn gãy, bong tróc hoặc ngứa quanh móng, người bệnh nên đi khám chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da. Người có tiền sử nấm móng cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc da toàn diện, góp phần giảm nguy cơ tái nhiễm sau điều trị.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi