5 vitamin tốt cho làn da

Vitamin C và E là những chất chống oxy hóa ngăn ngừa viêm nhiễm, hỗ trợ chống nắng cho da; trong khi, vitamin A hạn chế nếp nhăn, lão hóa.

Phần lớn làn da của mỗi người do gene di truyền quyết định. Tuy nhiên, thiếu hụt vitamin cũng có thể làm cho làn da trông kém khỏe mạnh hơn, biểu qua qua các dấu hiệu như tăng sắc tố da, vết thương chậm lành, rụng tóc, xuất hiện các mảng da sần sùi, có vảy và khô.

Không phải loại vitamin nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe làn da. Một số loại như vitamin E, C đóng vai trò thiết yếu để tăng khả năng phục hồi da. Dù vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu chứng minh vai trò của các vitamin nhưng dưới đây là 5 loại tốt cho làn da.

Vitamin A

Retinol, một dạng vitamin A, là một trong những thành phần chăm sóc da phổ biến nhất trên thị trường. Một số nghiên cứu cho thấy retinol có thể giúp hạn chế nếp nhăn, tăng tốc độ sửa chữa của da. Tuy nhiên, retinol có xu hướng gây kích ứng da. Nếu bạn có làn da nhạy cảm thì nên chọn sản phẩm có tỷ lệ retinol không quá cao và nên thử trên một vùng da nhỏ trước khi dùng lên mặt.

Vitamin C

Vitamin C có thể giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm, tăng cường collagen để tăng đàn hồi cho da và tránh mất nước. Những người bị thiếu vitamin C có thể chậm lành vết thương hơn. Vitamin C có khả năng hạn chế tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng sản phẩm vitamin C để thay thế cho kem chống nắng vì nó không hấp thụ tia UVA hoặc UVB.

Vitamin C có nhiều trong cam, chanh, ổi, các loại quả mọng...; là chất chống oxy hóa quan trọng với da. Ảnh: Freepik

Vitamin D

Vitamin D giúp duy trì hệ thống miễn dịch của da, hỗ trợ sự phát triển của tế bào da. Tế bào sừng tạo ra hầu hết lớp biểu bì cũng là tế bào hình thành vitamin D. Vitamin D còn góp phần giảm triệu chứng của bệnh về da như vẩy nến và chàm.

Da hấp thụ vitamin D qua ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, để tránh tác động của tia UV, bạn nên che chắn hoặc thoa kem chống nắng khi ra ngoài trời. Bạn có thể ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin D để tránh thiếu hụt, ảnh hưởng đến xương.

Vitamin E

Vitamin E là một chất chống oxy hóa được đưa vào nhiều sản phẩm chăm sóc da, giúp giảm khô, ngứa, ngăn ngừa sẹo và rạn. Loại vitamin này có thể hạn chế tác hại của tia UV. Giống như vitamin C, nó không thể thay thế cho kem chống nắng. Tuy nhiên, vitamin E có thể phục hồi làn da bị cháy nắng.

Vitamin B

Vitamin này không chỉ tốt cho hệ thần kinh mà còn có lợi cho làn da. Vitamin B giảm thiểu sự mất nước tự nhiên, cải thiện kết cấu và độ săn chắc của da.

Làn da phản ánh phần nào sức khỏe bên trong, ví dụ vàng da có thể là dấu hiệu gan bị tổn thương. Chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều trái cây và rau củ giúp bổ sung vitamin và khoáng chất hỗ trợ cho sức khỏe làn da. Mọi người có thể uống bổ sung vitamin nếu chế độ ăn không đủ vi chất cần thiết. Tuy nhiên cần chú ý liều lượng, có thể tư vấn với bác sĩ.

Một số sản phẩm chăm sóc da cũng có thể thẩm thấu vitamin vào da từ bên ngoài. Tuy nhiên, cần tránh những loại có nồng độ hoạt chất cao, dễ gây kích ứng. Nếu da bạn gặp các vấn đề như mụn trứng cá hoặc bệnh chàm thì nên thăm khám bác sĩ da liễu trước khi dùng chất bổ sung và sản phẩm chăm sóc da.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)