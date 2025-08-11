5 tư thế yoga tốt cho mắt

Tư thế ngồi gập người về phía trước có thể tăng lưu lượng máu lên đầu và mắt, giảm căng thẳng, cải thiện thị lực.

Thực hiện:

Ngồi trên thảm, hai chân duỗi thẳng trước mặt. Hít vào từ từ, giơ hai tay lên cao. Thở ra chậm rãi, bắt đầu gập người về phía trước sao cho tay chạm vào bàn chân. Lưng thẳng, đầu chạm cẳng chân, giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở sâu và chậm.