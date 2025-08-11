5 tư thế yoga tốt cho mắt

Tư thế ngồi gập người về phía trước có thể tăng lưu lượng máu lên đầu và mắt, giảm căng thẳng, cải thiện thị lực.
Thực hiện:Ngồi trên thảm, hai chân duỗi thẳng trước mặt. Hít vào từ từ, giơ hai tay lên cao. Thở ra chậm rãi, bắt đầu gập người về phía trước sao cho tay chạm vào bàn chân. Lưng thẳng, đầu chạm cẳng chân, giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở sâu và chậm.
Tư thế ngồi gập người về phía trước có thể tăng lưu lượng máu lên đầu và mắt, giảm căng thẳng, cải thiện thị lực.
Thực hiện:Ngồi trên thảm, hai chân duỗi thẳng trước mặt. Hít vào từ từ, giơ hai tay lên cao. Thở ra chậm rãi, bắt đầu gập người về phía trước sao cho tay chạm vào bàn chân. Lưng thẳng, đầu chạm cẳng chân, giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở sâu và chậm.
Thực hành tư thế chó úp mặt mang lại hiệu quả giảm căng thẳng nhờ đó giảm mỏi mắt theo thời gian.
Thực hiện:Để bắt đầu tư thế chó úp mặt, hãy chống tay và đầu gối xuống sàn. Nhấn các ngón chân xuống sàn, nâng hông hướng lên sàn và duỗi thẳng đầu gối. Duỗi thẳng tay, mắt nhìn vào rốn, giữ đầu giữa hai cánh tay. Giữ tư thế này trong 5-10 nhịp thở, tập trung hít vào và thở ra sâu.
Thực hành tư thế chó úp mặt mang lại hiệu quả giảm căng thẳng nhờ đó giảm mỏi mắt theo thời gian.
Thực hiện:Để bắt đầu tư thế chó úp mặt, hãy chống tay và đầu gối xuống sàn. Nhấn các ngón chân xuống sàn, nâng hông hướng lên sàn và duỗi thẳng đầu gối. Duỗi thẳng tay, mắt nhìn vào rốn, giữ đầu giữa hai cánh tay. Giữ tư thế này trong 5-10 nhịp thở, tập trung hít vào và thở ra sâu.
Tư thế em bé có tác dụng thư giãn hệ thần kinh và giảm căng thẳng - nguyên nhân gây mỏi mắt.
Thực hiện:Quỳ gối trên sàn hoặc thảm, ngồi xuống trên gót chân. Duỗi thẳng tay về phía trước, đặt trán xuống sàn. Giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở sâu.
Tư thế em bé có tác dụng thư giãn hệ thần kinh và giảm căng thẳng - nguyên nhân gây mỏi mắt.
Thực hiện:Quỳ gối trên sàn hoặc thảm, ngồi xuống trên gót chân. Duỗi thẳng tay về phía trước, đặt trán xuống sàn. Giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở sâu.
Hơi thở con ong làm dịu hệ thần kinh đồng thời giảm căng thẳng cho mắt.
Thực hiện: Ngồi ở tư thế thoải mái. Nhắm mắt lại, ngón tay trỏ chạm vào hai mắt, hít một hơi thật sâu. Khi thở ra, hãy tạo ra âm thanh vo ve như tiếng ong kêu. Lặp lại 5-7 lần.
Hơi thở con ong làm dịu hệ thần kinh đồng thời giảm căng thẳng cho mắt.
Thực hiện: Ngồi ở tư thế thoải mái. Nhắm mắt lại, ngón tay trỏ chạm vào hai mắt, hít một hơi thật sâu. Khi thở ra, hãy tạo ra âm thanh vo ve như tiếng ong kêu. Lặp lại 5-7 lần.
Tư thế chân gác tường hỗ trợ dẫn lưu dịch từ mặt và mắt, giảm tình trạng viêm, sưng cũng như quầng thâm.
Thực hiện:Nằm ngửa trên thảm hoặc sàn, hai chân duỗi thẳng lên tường. Giữ hai tay thả lỏng hai bên. Giữ tư thế trong 5-10 phút, hít thở sâu và chậm.
Tư thế chân gác tường hỗ trợ dẫn lưu dịch từ mặt và mắt, giảm tình trạng viêm, sưng cũng như quầng thâm.
Thực hiện:Nằm ngửa trên thảm hoặc sàn, hai chân duỗi thẳng lên tường. Giữ hai tay thả lỏng hai bên. Giữ tư thế trong 5-10 phút, hít thở sâu và chậm.
Bảo Bảo (Theo Health Shots, Times of India)
Ảnh: Quỳnh Dung, AI