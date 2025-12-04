5 thực phẩm nên ăn thường xuyên

Các loại đậu, quả mọng cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa giúp phòng bệnh tim, còn ăn các loại hạt có thể giảm mất ngủ.

Chế độ ăn uống lành mạnh có thể phòng ngừa, trì hoãn và kiểm soát các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường type 2 cùng một số bệnh ung thư. Ngoài hạn chế chất béo bão hòa, đường bổ sung và muối, tăng cường một số loại thực phẩm bổ dưỡng cũng mang lại lợi ích đáng kể.

Ăn các loại đậu, quả mọng phòng bệnh tim

Ăn các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu gà và đậu lăng thường xuyên có thể làm giảm đáng kể nồng độ cholesterol xấu (LDL). Chúng cũng chứa nhiều chất xơ, protein và polyphenol chống oxy hóa, đều có lợi cho tim mạch cùng với sức khỏe tổng thể. Các loại quả mọng, bông cải xanh cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giảm mức độ căng thẳng và phòng ngừa bệnh tim.

Rau lá xanh tốt cho mắt

Thị lực suy giảm thường do quá trình lão hóa tự nhiên hoặc mỏi mắt. Tuy nhiên, duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp giảm tình trạng này. Bổ sung đầy đủ một số chất dinh dưỡng như kẽm, đồng, vitamin C, vitamin E và beta carotene làm giảm nguy cơ mắc bệnh mắt do tuổi tác. Hạt chia và hạt lanh giàu omega-3 đồng thời cung cấp vitamin E dồi dào. Các loại rau lá xanh như cải xoăn và cải rổ rất giàu lutein, zeaxanthin, vitamin C tốt cho mắt.

Ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm lo âu, trầm cảm

Rối loạn lưỡng cực là tình trạng sức khỏe tâm thần khiến tâm trạng thay đổi thất thường. Đây là bệnh tâm thần gây thay đổi cực đoan về tâm trạng, năng lượng, mức độ hoạt động và khả năng tập trung. Thuốc có thể kiểm soát tâm trạng song thay đổi một vài thói quen ăn uống cũng là một cách tiềm năng khác để kiểm soát các cơn trầm cảm.

Ngũ cốc nguyên hạt có tác dụng làm dịu tâm trí. Carbohydrate thúc đẩy não sản xuất serotonin, giúp kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Hoa cúc La Mã cũng là loại thảo mộc có thể giảm lo âu nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và tác dụng chống viêm.

Hạt bí ngô cung cấp kẽm dồi dào, rất cần thiết cho sự phát triển của não bộ và dây thần kinh. Các vị trí lưu trữ kẽm lớn nhất trong cơ thể nằm ở các vùng não liên quan đến cảm xúc. Người thiếu hụt khoáng chất này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng.

Sữa chua chứa các vi khuẩn có lợi, lactobacillus và bifidobacteria. Những vi khuẩn và lợi khuẩn lên men này có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ, giảm viêm. Tình trạng viêm mạn tính có thể là một phần nguyên nhân gây ra lo âu, căng thẳng và trầm cảm.

Nho khô giảm huyết áp cao

Một nửa cốc nho khô cung cấp 3,3 g chất xơ, tương đương 10-24% lượng khuyến nghị hàng ngày (DV) cùng với 618 mg kali (13% DV). Cả hai dưỡng chất này đều được khuyến nghị trong chế độ ăn DASH để ngăn ngừa tăng huyết áp. Polyphenol trong các thực phẩm có nguồn gốc từ nho như nho khô, rượu vang và nước ép nho có khả năng duy trì sức khỏe tim mạch, bao gồm cả hạ huyết áp.

Các loại hạt giúp ngủ ngon

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt óc chó, hạt điều đều là những thực phẩm tốt cho người mất ngủ. Chúng chứa các khoáng chất thiết yếu gồm magiê, kẽm cùng với melatonin - hormone giúp điều hòa nhịp sinh học và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Anh đào chua và nước ép của nó cũng cung cấp melatonin, chất chống oxy hóa, giảm tổn thương tế bào, ngon giấc hơn.

Bảo Bảo (Theo Times of India)