5 thực phẩm ăn thường xuyên tốt cho mắt

Rau xanh đậm như cải xoăn, cải bó xôi giàu lutein và zeaxanthin, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có trong điểm vàng trung tâm của mắt. Chúng có thể bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử.
Chanh cung cấp vitamin C giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể cùng các vấn đề về thị lực khác do tác hại oxy hóa của tia UV gây ra. Nó cũng hỗ trợ bảo vệ vùng da quanh mắt khỏi các gốc tự do, vốn là nguyên nhân gây ra các vấn đề về da.
Đậu phộng chứa nhiều vitamin E, ngăn ngừa sự phân hủy mô mắt, từ đó giảm nguy cơ mắc các vấn đề về thị lực cũng như bệnh về mắt. Thực phẩm này cũng chứa một số chất béo lành mạnh mà cơ thể cần để hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt như lutein, zeaxanthin.
Thịt bò giàu kẽm, có tác dụng cải thiện sức khỏe mắt lâu dài. Kẽm còn góp phần làm chậm quá trình mất thị lực do tuổi tác và thoái hóa điểm vàng. Kẽm có nhiều ở võng mạc, mô mạch máu xung quanh võng mạc. Ngoài thịt bò, các loại thịt như ức gà, thăn lợn cũng chứa kẽm nhưng thấp hơn thịt bò.
Các loại đậu cung cấp kẽm, giúp vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc để sản xuất melanin - sắc tố bảo vệ mắt. Đậu xanh, đậu đen, đậu thận đều giàu kẽm nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.
Bảo Bảo (Theo Prevention, Everyday Health)
Ảnh: AI, Bùi Thủy