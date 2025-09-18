5 thực phẩm ăn thường xuyên tốt cho mắt

Đậu phộng chứa nhiều vitamin E, ngăn ngừa sự phân hủy mô mắt, từ đó giảm nguy cơ mắc các vấn đề về thị lực cũng như bệnh về mắt. Thực phẩm này cũng chứa một số chất béo lành mạnh mà cơ thể cần để hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt như lutein, zeaxanthin.