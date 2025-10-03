5 thói quen thường ngày tốt cho mắt

Uống nước ấm thường xuyên bổ sung độ ẩm cho mắt kết hợp massage giúp tăng tuần hoàn máu, giảm khô và bọng mắt.

Chăm sóc mắt đúng cách và áp dụng những thói quen tốt hàng ngày góp phần giữ thị lực sắc nét, cho đôi mắt sáng khỏe.

Quy tắc 20-20-20 giảm căng thẳng cho mắt

Dành nhiều thời gian nhìn thiết bị điện tử có thể gây mỏi mắt. Quy tắc 20-20-20 dễ thực hiện, để cho mắt được nghỉ ngơi thường xuyên khi nhìn quá nhiều vào màn hình thiết bị hoặc tập trung cao độ. Theo đó, cứ sau 20 phút, bạn hãy nhìn vào một vật cách xa 20 feet (khoảng 6 mét) trong 20 giây để giảm căng thẳng cho mắt. Thói quen đơn giản này góp phần duy trì độ ẩm cho mắt, giảm nguy cơ mỏi mắt sớm, nhất là những người mắt kém.

Uống nước ấm đều đặn

Mắt không có đủ nước mắt chất lượng để bôi trơn và nuôi dưỡng bề mặt mắt, gây cảm giác khô, cộm, rát, đỏ hoặc mờ mắt. Tình trạng này có thể do giảm sản xuất nước mắt hoặc do nước mắt bốc hơi quá nhanh. Ngoài các nguyên nhân phổ biến bao gồm lão hóa, sử dụng thuốc, các bệnh tự miễn, sử dụng kính áp tròng và gió hoặc không khí khô, không uống đủ nước cũng có thể dẫn đến khô mắt. Mỗi người nên uống đủ nước, uống nước ấm đều đặn thay vì một lượng lớn cùng một lúc. Nước ấm cải thiện tuần hoàn máu, duy trì độ ẩm tự nhiên cho mắt từ bên trong.

Massage mắt nhẹ nhàng

Hãy bắt đầu bằng cách xoa hai bàn tay vào nhau cho đến khi lòng bàn tay ấm lên. Nhắm mắt lại và đặt lòng bàn tay lên hai mắt. Hít thở sâu trong 5 phút. Thực hiện mỗi ngày 3-4 lần. Massage nhẹ nhàng theo hình tròn quanh mí khi đang nhắm mắt bằng tay sạch. Cách này thúc đẩy lưu thông nước mắt tốt hơn, giúp giảm khô mắt và bọng mắt.

Bổ sung dưỡng chất tốt cho mắt

Bổ sung thực phẩm giàu lutein, zeaxanthin (rau bina, mù tạt và rau dền) và axit béo omega-3 (hạt lanh, hạt óc chó, hạt chia) thường xuyên vì chúng là chất bảo vệ võng mạc, giảm viêm ở các mạch máu của mắt. Ăn những thực phẩm này hàng ngày này tạo nên "lá chắn tự nhiên" chống lại các vấn đề về mắt.

Thực hành bài tập có lợi cho mắt

Bài tập vẽ hình số 8: Ngồi trên sàn, chọn một điểm trên sàn, cách mắt khoảng 3 m và tập trung nhìn vào đó. Vẽ hình số 8 trong tưởng tượng đồng thời đảo mắt theo chữ. Tiếp tục vẽ trong 30 giây, sau đó đổi hướng. Thực hiện bài tập tốt cho mắt này 7-10 lần mỗi ngày để giảm căng thẳng cho mắt đồng thời rèn luyện các cơ mắt tốt hơn.

Thay đổi tiêu điểm: Ngồi thẳng, giữ ngón trỏ cách mắt vài cm. Tập trung mắt vào ngón tay rồi từ từ di chuyển ngón tay ra xa mặt, giữ nguyên sự tập trung. Nhìn ra xa một lúc, khoảng 4-5 giây sau đó đưa mắt tập trung trở lại ngón tay. Thực hiện 3-4 lần mỗi ngày thử thách sự tập trung của mắt, từ đó giảm căng thẳng và mỏi mắt.

Bảo Bảo (Theo Times of India, Healthline)