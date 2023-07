5 thói quen khi ngủ giúp da khỏe đẹp

MỹThoa kem dưỡng ẩm, chọn ga gối mềm mại, nằm ngửa, dùng máy tạo độ ẩm khi ngủ, giúp da phục hồi, hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Giấc ngủ ngon có mối liên hệ chặt chẽ với làn da khỏe mạnh. Theo tiến sĩ Anna Persaud, chuyên gia về giấc ngủ tại Mỹ, khi ngủ da không tiếp xúc với tia cực tím và cơ mặt không chuyển động, nên đây là thời gian tốt nhất trong ngày cho da.

Trong đêm, da chuyển sang chế độ nghỉ ngơi và phục hồi, loại bỏ độc tố, sửa chữa những tổn thương tế bào và DNA do môi trường gây ra, thay thế tế bào già cỗi và tạo ra tế bào mới. Sự luân chuyển tế bào và khả năng sản xuất collagen cho da tăng vào buổi tối. Khi giấc ngủ bị ảnh hưởng, quá trình này cũng suy giảm. Đó là lý do sau một giấc ngủ ngon, làn da trông tươi tắn, trẻ trung và rạng rỡ hơn.

Theo Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia, người lớn cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Nếu giảm thời gian ngủ, hậu quả có thể nhìn thấy ngay trên làn da như quầng thâm dưới mắt, thay đổi kết cấu da, da khô và xuất hiện nếp nhăn.

Theo tiến sĩ Joshua Zeichner, Trưởng khoa Da liễu và Thẩm mỹ tại Bệnh viện Mount Sinai, sức khỏe của làn da trong lúc ngủ còn liên quan đến hormone căng thẳng corisol. Khi ngủ, mức cortisol giảm. Không ngủ đủ, cortisol duy trì ở mức cao. Điều này có thể cản trở quá trình chữa lành vết thương, thúc đẩy quá trình lão hóa sớm, dẫn đến mụn trứng cá.

Những cách dưới đây có thể hỗ trợ da phục hồi và tái tạo trong giấc ngủ.

Thoa kem dưỡng ẩm chứa axit hyaluronic

Tiến sĩ Persaud khuyên mọi người dưỡng ẩm da thường xuyên. Thành phần axit hyaluronic (HA) trong sản phẩm dưỡng ẩm là chất giúp liên kết nước với tế bào, hút nước để làm ẩm và giúp làn da căng bóng. Thoa kem dưỡng ẩm chứa HA trước khi ngủ, khi da khô nhất, là một thói quen tốt, làm chậm quá trình lão hóa.

Chọn ga gối bằng vải cotton

Nhiều nghiên cứu cho thấy nằm trên ga trải giường mềm hơn có lợi cho da. Khi da tiếp xúc với bề mặt ga gối sẽ gây ra ma sát, có thể dẫn nếp gấp và nhăn. Nên chọn ga gối bằng vải cotton mềm, thoáng hoặc vải lụa để tạo ra độ trượt tốt nhất giữa da và bề mặt ga gối.

Sử dụng vitamin C hoặc vitamin A

Tiến sĩ Persaud cho biết vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen. Theo nghiên cứu của Viện Da liễu Mỹ, các đặc tính chống oxy hóa của vitamin C có thể chống lại tác hại mà ánh nắng mặt trời gây ra cho làn da vào ban ngày. Vitamin C có thể được liệt kê trên nhãn sản phẩm chăm sóc da là axit L-ascorbic, natri ascorbyl phosphate, ascorbyl palmitate hoặc retinyl ascorbate.

Vitamin A giúp thu nhỏ lỗ chân lông, làm sạch da mụn và săn chắc da bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen. Dạng bôi ngoài da của vitamin A là retinoid, có thể tìm thấy trong các sản phẩm dưỡng da phổ biến hiện nay. Ánh sáng mặt trời làm bất hoạt retinoid, làm tăng độ nhạy cảm của da với các tia UV có hại. Các bác sĩ da liễu khuyến nghị sử dụng tinh chất này trước khi đi ngủ là tốt nhất.

Dùng máy tạo độ ẩm

Thức dậy là lúc làn da mất nước nhiều nhất do tình trạng mất nước qua biểu bì trong đêm, tức nước bốc hơi khỏi bề mặt da. Cách tốt nhất để giảm tình trạng khô da do không gian ngủ bị khô là sử dụng máy tạo độ ẩm.

Nằm ngửa, không nằm nghiêng

Ngủ ở tư thế nằm ngửa giúp da mặt bạn không cọ vào gối. Nằm sấp, chất lỏng có thể tích tụ, dẫn đến sưng tạm thời và làm bọng mắt lớn hơn. Ngủ nghiêng có thể xuất hiện những vết hằn ở phần da tì xuống dưới. Nên nằm ngửa, chọn một chiếc gối phù hợp và kê cao đầu.

