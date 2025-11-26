5 thói quen hàng ngày tốt cho gan

Ăn tối đúng giờ hỗ trợ gan giải độc, bổ sung rau củ quả nhiều màu sắc cung cấp các hợp chất thực vật có lợi, cải thiện nồng độ men gan và chất béo.

Gan hoạt động liên tục để lọc độc tố ra khỏi máu, phân hủy các chất độc hại và chuyển hóa thuốc cũng như rượu. Gan cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa bằng cách sản xuất mật, giúp phân hủy chất béo, hấp thụ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, một vài thói quen sinh hoạt thất thường có thể khiến sức khỏe gan giảm sút, phổ biến nhất là gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ thừa tích tụ trong các tế bào gan (chiếm hơn 5% trọng lượng gan). Nguyên nhân do gan không thể phân hủy chất béo đúng cách, khiến mỡ tích tụ theo thời gian. Một số thay đổi trong chế độ và thói quen ăn uống có thể cải thiện sức khỏe gan, đẩy lùi bệnh mỡ gan.

Ăn tối đúng giờ

Các enzyme gan đạt đỉnh điểm vào lúc nửa đêm, do đó nên duy trì giấc ngủ liên tục từ 22h đến 2h. Đây là thời điểm gan tích cực giải độc và trong cơ thể diễn ra quá trình chuyển hóa lipid cao. Ăn tối 3 tiếng trước khi ngủ để gan được nghỉ ngơi và có khả năng tập trung vào quá trình giải độc. Ưu tiên hoàn thành bữa tối khoảng 18h hoặc 19h và dành 3 tiếng trước khi đi ngủ để thư giãn.

Tránh rượu bia và thực phẩm chế biến sẵn

Uống rượu bia và chất béo dẫn đến quá tải lipid, lượng độc tố và gây ra stress oxy hóa cho gan. Do đó, mỗi người nên tránh rượu bia và thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói. Rượu bia còn làm tăng tốc độ tiến triển của xơ gan và tương tác với các yếu tố nguy cơ khác, bao gồm béo phì, bệnh tiểu đường type 2 và viêm gan virus.

Bổ sung chất béo lành mạnh vào chế độ ăn uống

Bổ sung dầu ôliu, bơ hạt cùng các loại hạt như hạt bí ngô, hạt lanh vào chế độ ăn uống hàng ngày cũng có lợi. Quả bơ, nho khô, chà là cũng chứa chất béo tốt, giúp loại bỏ độc tố dư thừa, thanh lọc thận đồng thời hỗ trợ quá trình giải độc gan tự nhiên.

Uống cà phê nguyên chất

Stress oxy hóa có thể tác động tiêu cực đến các tế bào gan, thúc đẩy tình trạng viêm và kháng insulin. Uống cà phê, nhất là cà phê đen không đường, có thể mang lại nhiều lợi ích cho gan. Điều này là do cà phê cung cấp các hợp chất cụ thể như axit chlorogenic và polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, điều hòa chức năng gan, tăng cường sức khỏe gan. Chúng cũng giảm tích tụ mỡ, đẩy lùi viêm, ngăn sự hình thành mô sẹo (xơ hóa) trong gan.

Lượng caffeine an toàn nói chung là khoảng 400 mg (tương đương 3-4 tách) mỗi ngày, nhưng lượng này có thể thay đổi tùy theo khả năng dung nạp của mỗi người.

Ăn thực phẩm nhiều màu sắc

Các loại rau củ nhiều màu sắc như cải bó xôi, củ dền, cần tây, rau mùi, lá cà ri, tảo xoắn đều giàu hợp chất thực vật, có lợi cho gan. Các loại rau củ như cà rốt và củ dền có khả năng tái tạo men gan, giảm tình trạng quá tải độc tố từ gan.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today, Times of India)