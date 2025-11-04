5 việc nên làm mỗi sáng giúp gan giải độc

Uống nước ấm sau khi thức dậy, dùng cà phê vừa phải và ăn sáng bổ dưỡng giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ quá trình giải độc.

Gan đảm nhiệm hơn 500 chức năng thiết yếu từ lọc độc tố, phân hủy chất béo đến điều hòa lượng đường trong máu, lưu trữ chất dinh dưỡng. Ngoài chế độ ăn uống tập luyện lành mạnh, duy trì một số thói quen đơn giản vào buổi sáng có thể thúc đẩy quá trình giải độc tự nhiên của gan.

Buổi sáng là giai đoạn phục hồi tự nhiên của cơ thể sau khi thức dậy. Trong khi ngủ, gan vẫn hoạt động để lọc độc tố và xử lý chất dinh dưỡng. Bắt đầu ngày mới với những thói quen lành mạnh hỗ trợ quá trình này cũng như giúp gan luôn khỏe mạnh.

Uống một cốc nước ấm khi thức dậy

Một trong những cách dễ dàng và hiệu quả để tốt cho gan là uống nước ngay khi thức dậy vào buổi sáng. Sau một đêm nhịn ăn, cơ thể bị mất nước và gan cần chất lỏng để đào thải chất thải đã xử lý qua đêm. Uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy kích thích tiêu hóa, thúc đẩy tuần hoàn máu tốt hơn đồng thời đào thải độc tố.

Thêm vài giọt nước cốt chanh cũng giúp khởi đầu ngày mới thuận lợi. Chanh không trực tiếp giải độc gan nhưng nó cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa tham gia vào quá trình trao đổi chất tổng thể. Điều này thúc đẩy chức năng gan hoạt động trơn tru, giảm mệt mỏi và hỗ trợ cơ chế thanh lọc tự nhiên của cơ thể.

Kết hợp vận động nhẹ nhàng

Hoạt động thể chất giúp cải thiện lưu lượng máu, tăng cường cung cấp oxy, nhờ đó thúc đẩy gan vận chuyển chất thải hiệu quả. Đi bộ ngắn vào buổi sáng, giãn cơ nhẹ nhàng hoặc tập yoga không chỉ tốt cho cơ bắp mà còn kích hoạt các cơ quan phối hợp hoạt động với gan chẳng hạn ruột và thận. Tập thể dục cũng có khả năng đẩy lùi tình trạng viêm, ngăn tích tụ mỡ trong gan, nhất là ở người có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Ăn bữa sáng tốt cho gan

Những gì bạn ăn có thể gây gánh nặng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho gan. Lựa chọn thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng vào buổi sáng giúp gan bắt đầu ngày mới khỏe mạnh thay vì căng thẳng.

Một bữa sáng cân bằng bao gồm thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa trong gan. Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt hoặc hạt vừng cung cấp năng lượng ổn định còn quả mọng, cam, quýt bổ sung chất chống oxy hóa bảo vệ chức năng gan. Ăn protein nạc như trứng, sữa chua hoặc các loại đậu ổn định lượng đường trong máu, giảm căng thẳng cho gan.

Tránh bỏ bữa sáng hoặc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường gây tăng đột biến glucose và insulin. Theo thời gian, những thói quen ăn uống này góp phần gây ra bệnh gan nhiễm mỡ cũng như mất cân bằng chuyển hóa.

Uống cà phê vừa phải

Cà phê không gây hại cho gan khi uống lượng vừa phải. Uống cà phê thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của gan. Các hợp chất trong cà phê như cafestol và kahweol có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương. Điều quan trọng là cần uống điều độ như một hoặc hai tách cà phê đen, tránh thêm quá nhiều đường hoặc kem, vì chúng có thể làm giảm lợi ích.

Duy trì thói quen ngủ tốt

Gan tuân theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, nghĩa là hiệu quả hoạt động của nó gắn liền với chu kỳ ngủ - thức của mỗi người. Đi ngủ muộn hoặc thức dậy không đều đặn có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố, làm chậm quá trình trao đổi chất của gan. Duy trì lịch trình ngủ đều đặn cho phép gan thực hiện các chức năng phục hồi ban đêm hiệu quả.

Thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, lý tưởng nhất là khi ánh sáng tự nhiên chiếu vào phòng, giúp đồng bộ hóa đồng hồ sinh học. Giấc ngủ ngon và chế độ nghỉ ngơi điều độ không chỉ cải thiện chức năng gan mà còn tăng cường tiêu hóa, khả năng miễn dịch, mức năng lượng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)