5 phương pháp làm đẹp da nhanh đón Tết

Tiêm filler, botox chỉnh khuôn mặt, nâng cơ trẻ hóa da bằng HIFU hay tiêm meso phục hồi da là các phương pháp làm đẹp nhanh, ít đau, hạn chế xâm lấn.

Theo BS.CKI Bế Thu Thủy, Khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, 5 phương pháp làm đẹp dưới đây có thể mang tới hiệu quả nhanh, phù hợp với những người mong muốn cải thiện các vấn đề về da để đón Tết.

Tiêm filler

Tiêm filler là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật, sử dụng chất làm đầy (phổ biến nhất là axit hyaluronic) để cải thiện nhanh các khuyết điểm như rãnh mũi - má, cằm, môi hay vùng lõm trên khuôn mặt. Hiệu quả có thể nhận thấy ngay sau tiêm và rõ rệt hơn sau vài ngày, giúp gương mặt cân đối, hài hòa.

Đây là thủ thuật xâm lấn tối thiểu, cần được bác sĩ có chuyên môn thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, sử dụng sản phẩm đạt chuẩn để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ biến chứng như sưng kéo dài, nhiễm trùng hay tắc mạch, đạt hiệu quả thẩm mỹ.

Tiêm botox

Tiêm botox là phương pháp đưa chất Botulinum toxin vào cơ nhằm ức chế dẫn truyền tín hiệu thần kinh, làm giảm co thắt cơ và giúp cơ được thư giãn tạm thời. Nhờ đó, botox làm mờ các nếp nhăn động vùng trán, đuôi mắt, quanh miệng, cằm, cổ; hỗ trợ nâng cung mày, cải thiện tình trạng lệch mặt do phì đại cơ cắn, cười hở lợi và giúp gương mặt thon gọn, cân đối hơn.

Bác sĩ Thủy cho hay botox bắt đầu phát huy hiệu quả sau 1-4 ngày, rõ rệt sau khoảng 1-2 tuần. Thủ thuật thường diễn ra trong khoảng 30-45 phút, ít đau, không cần nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, người thực hiện cần tránh chà xát, xoa bóp hoặc xông hơi vùng tiêm trong vòng một tuần để hạn chế nguy cơ botox lan sang khu vực lân cận.

Sau thủ thuật có thể xuất hiện một số tác dụng phụ tạm thời, ít gặp như khô mắt, đau đầu, đau bụng, sụp mí hoặc giảm vận động nhẹ tại vùng tiêm và vùng kế cận nếu tiêm không đúng kỹ thuật hoặc chăm sóc không phù hợp.

Bác sĩ tiêm meso làm đẹp cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiêm meso

Tiêm meso (mesotherapy) đưa trực tiếp các hoạt chất như vitamin, enzyme, dưỡng chất, nguyên tố vi lượng hoặc các chất sinh học phù hợp vào lớp trung bì da nhằm cải thiện chất lượng da từ bên trong. Meso được chỉ định để làm căng bóng da, giảm nếp nhăn li ti, cải thiện da khô, thâm quầng mắt và hỗ trợ điều trị các rối loạn sắc tố như nám, tăng sắc tố sau viêm.

Hiệu quả thường bắt đầu ghi nhận sau 3-7 ngày và rõ rệt hơn sau 1-2 tuần, phù hợp nhu cầu làm đẹp cấp tốc đón Tết. Tiêm meso khoảng 45-90 phút tùy vùng điều trị, ít đau, ít tụ máu, song vẫn có nguy cơ xảy ra một số phản ứng không mong muốn tại chỗ hoặc toàn thân nếu chỉ định, kỹ thuật và chăm sóc sau tiêm không đúng, theo bác sĩ Thủy.

Nâng cơ HIFU

Công nghệ HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) trẻ hóa da không phẫu thuật, sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao tác động chính xác vào các lớp sâu của da, giúp nâng cơ, xóa nhăn và cải thiện tình trạng chảy xệ một cách an toàn. Ngay sau khi thực hiện, làn da săn chắc hơn, hiệu quả nâng cơ và trẻ hóa tăng dần trong những tuần sau nhờ cơ chế kích thích tăng sinh collagen, elastin tự nhiên. Kết quả rõ rệt hơn sau khoảng một tháng và duy trì lâu dài. Trong quá trình thực hiện, người điều trị chỉ có cảm giác châm chích.

Bác sĩ Thủy khuyến cáo dù nhu cầu làm đẹp cấp tốc tăng cao dịp Tết, mọi người cần lưu ý yếu tố an toàn. Mỗi phương pháp thẩm mỹ đều có chỉ định, chống chỉ định và nguy cơ nhất định. Các thủ thuật làm đẹp nên được thực hiện sớm, tại cơ sở y tế uy tín bởi bác sĩ có chuyên môn, sử dụng sản phẩm và công nghệ được cấp phép. Trước khi thực hiện, cần thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng để lựa chọn liệu trình phù hợp với tình trạng da và sức khỏe. Tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn chăm sóc sau điều trị để hạn chế biến chứng, đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ tự nhiên và an toàn.

Hằng Trần