5 nhóm thực phẩm tốt cho người loạn thị

Người bị loạn thị ăn thực phẩm giàu omega-3, kẽm, vitamin A và C như các loại rau, trái cây có màu cam, cá hồi, cá thu giúp mắt khỏe hơn.

Loạn thị là tật khúc xạ phổ biến khiến hình ảnh trở nên mờ hoặc méo mó do ánh sáng không hội tụ đúng trên võng mạc. Ngoài đeo kính theo chỉ định hay phẫu thuật, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng giúp bảo vệ thị lực.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ăn một số thực phẩm có lợi giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của mắt, tăng cường độ bền của giác mạc, điều tiết tốt hơn và làm chậm quá trình suy giảm thị lực.

Thực phẩm giàu carotenoid

Carotenoid là một nhóm các sắc tố hữu cơ mang lại màu vàng, cam và đỏ cho thực phẩm. Chúng có nhiều trong cải bó xôi, cải xoăn, rau muống, ngô vàng, lòng đỏ trứng gà, bí đỏ. Chất này tập trung cao tại điểm vàng của mắt, có khả năng lọc ánh sáng xanh và chống oxy hóa mạnh. Bổ sung thực phẩm giàu carotenoid thường xuyên giúp mắt duy trì khả năng điều tiết, giảm mỏi.

Thực phẩm chứa nhiều omega-3

Các nguồn thực phẩm giàu omega-3 là cá hồi, cá thu, cá trích, hạt lanh, hạt chia, hạt óc chó. Người bị loạn thị thường kèm theo mỏi mắt, khô mắt do điều tiết nhiều. Omega-3 có tác dụng giảm viêm, giữ ổn định chất lượng màng phim nước mắt và tăng tuần hoàn ở các mao mạch nuôi mắt.

Thực phẩm cung cấp vitamin A

Vitamin A có vai trò duy trì lớp biểu mô giác mạc khỏe mạnh - bộ phận khúc xạ chính của mắt. Thiếu vitamin A khiến mắt dễ khô, nhìn mờ, nhạy cảm với ánh sáng. Người bị loạn thị có thể bổ sung vitamin A từ gan động vật, cà rốt, khoai lang, ớt chuông đỏ, dưa đỏ...

Chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, thịt và cá cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho mắt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thực phẩm dồi dào vitamin C

Vitamin C được tìm thấy trong thủy tinh thể, có vai trò thiết yếu trong việc chống lại tổn thương do gốc tự do (chống oxy hóa) cho thủy tinh thể và võng mạc. Vitamin C còn hỗ trợ mạch máu trong mắt khỏe mạnh, giảm nguy cơ thoái hóa võng mạc theo thời gian. Cam, quýt, dâu tây, kiwi, ổi, súp lơ xanh... đều dồi dào vitamin C.

Thực phẩm chứa lượng kẽm cao

Kẽm không chỉ tham gia vào quá trình vận chuyển vitamin A đến võng mạc, chống thoái hóa điểm vàng mà còn hỗ trợ sản sinh sắc tố melanin - lớp bảo vệ tự nhiên cho mắt. Hải sản (nhất là hàu), thịt bò, ngũ cốc nguyên hạt, hạt bí đều cung cấp nguồn kẽm tự nhiên giúp mắt, nhất là mắt loạn thị khỏe mạnh hơn.

Bác sĩ Ngọc Anh khuyến cáo người bị loạn thị không nên bỏ bữa sáng vì mắt là cơ quan tiêu tốn năng lượng liên tục. Bỏ bữa khiến đường huyết hạ thấp, dễ gây mỏi mắt, chóng mặt. Hãy hạn chế thực phẩm giàu đường và chất béo xấu. Các món chiên xào, nước ngọt có gas có nguy cơ gây viêm mạn tính, ảnh hưởng đến mạch máu nuôi mắt. Uống đủ nước giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho mắt, giảm nguy cơ khô giác mạc.

Ngoài dinh dưỡng phù hợp, bác sĩ Ngọc Anh khuyên mọi người giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử liên tục, hãy nhìn ra xa 20 giây sau mỗi 20 phút, đeo kính đúng độ, đúng chỉ định bác sĩ. Khám mắt định kỳ để theo dõi thay đổi khúc xạ và điều chỉnh kính phù hợp.

Nguyễn Minh