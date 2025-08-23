5 món tốt cho mắt nên ăn uống hàng tuần

Hạt dẻ cười chứa nhiều carotenoid lutein và zeaxanthin, là những chất chống oxy hóa phòng tránh nhiều loại tổn thương ở mắt. Chúng hỗ trợ cải thiện thị lực, giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt. Ăn một nắm hạnh nhân như món ăn nhẹ giòn hoặc rắc vào sữa chua, salad để tăng hương vị.
Đậu lăng cung cấp kẽm dồi dào có lợi cho người bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD). Kẽm cũng giúp sản xuất sắc tố melanin, có tác dụng bảo vệ mắt bằng cách vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc, nhờ đó cải thiện thị lực vào ban đêm.
Bưởi giàu vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do (các phân tử không ổn định có thể gây hại cho DNA trong tế bào). Bằng cách hỗ trợ phục hồi và phát triển các tế bào mới, vitamin C có thể giảm tổn thương mắt và mất thị lực do tuổi tác.
Nước lọc cung cấp chất lỏng, duy trì độ ẩm cho mắt, phòng mất nước có thể dẫn đến khô mắt, kích ứng, mờ mắt tạm thời… Khô mắt không được điều trị đúng cách có thể làm thay đổi thị lực. Uống đủ nước (1,8-2 lít mỗi ngày) là cách đơn giản để giảm khô mắt.
Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, nhất là catechin như epigallocatechin-3 gallate (EGCG) có thể phòng tránh bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Trà xanh cũng có đặc tính chống viêm, giảm viêm mạn tính góp phần giảm tiến triển của tình trạng khô mắt.
Bảo Bảo (Theo Prevention, Very Well Health)
Ảnh: Bảo Bảo, AI