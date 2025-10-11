5 món canh rau tốt cho mắt

Rau ngót thịt nạc, canh cua rau đay hay rau dền nấu tôm là những món dễ chế biến, giàu dinh dưỡng có lợi cho mắt.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nhiều món canh rau dân dã của người Việt rất bổ dưỡng, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có mắt. Người mắc bệnh về mắt, hay khô và mỏi mắt, làm việc nhiều với thiết bị điện tử nên ăn 5 loại canh rau dưới đây thường xuyên.

Rau ngót nấu thịt nạc

Rau ngót rất giàu beta-caroten, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp duy trì võng mạc khỏe mạnh, nhìn tốt trong điều kiện ánh sáng yếu (tầm nhìn ban đêm). Rau ngót cũng chứa chất chống oxy hóa lutein góp phần ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng - nguyên nhân gây mù lòa ở người lớn tuổi. Vitamin C trong rau ngót cũng tăng cường các mô liên kết ở mắt, bảo vệ mao mạch võng mạc, tăng khả năng hấp thu vitamin A.

Thịt nạc cung cấp kẽm - khoáng chất cần thiết để chuyển hóa vitamin A thành dưỡng chất mà mắt có thể hấp thu, cùng với protein giúp phục hồi mắt cho người mới trải qua phẫu thuật.

Rau ngót nấu thịt nạc băm cung cấp nhiều dưỡng chất. Ảnh được tạo bởi AI

Cải bó xôi nấu tôm

Ăn cải bó xôi nấu tôm tốt cho mắt, nhất là người làm việc lâu với máy tính, điện thoại, mắt hay mỏi, khô, đã được phẫu thuật tật khúc xạ. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa giúp võng mạc lọc ánh sáng xanh độc hại, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Loại rau này còn chứa vitamin A, C, E hỗ trợ sáng mắt, giảm khô, ngăn ngừa tổn thương tế bào mắt do ánh sáng. Chất sắt trong cải bó xôi cũng tăng lưu thông máu đến mắt tốt hơn, giảm mỏi mắt do thiếu máu.

Tôm rất giàu kẽm, hỗ trợ chuyển hóa vitamin A thành retinal - hợp chất thiết yếu để bảo vệ và duy trì chức năng của võng mạc. Tôm còn có lượng omega-3 dù rất nhỏ nhưng cũng giúp tăng tiết nước mắt tự nhiên, giảm khô mắt.

Canh cua rau đay

Rau ngót, rau đay giàu beta-caroten có vai trò tăng thị lực, hỗ trợ nhìn rõ trong điều kiện thiếu sáng. Chất nhầy tự nhiên trong rau đay giữ ẩm mắt, giảm cảm giác khô rát, rất phù hợp cho người mới mổ mắt hoặc sống trong môi trường máy lạnh, bụi nhiều. Rau đay còn chứa vitamin C, E, chống oxy hóa cho tế bào mắt và sắt hỗ trợ lưu thông máu đến mắt tốt hơn. Cua đồng bổ sung kẽm, vitamin B12 tăng chức năng hệ thần kinh thị giác, võng mạc. Canxi trong cua đồng hỗ trợ giảm khô mắt.

Rau dền nấu tôm

Canh rau dền nấu tôm khá giống với canh cải bó xôi nấu tôm về hàm lượng dinh dưỡng tốt cho mắt. Rau dền giàu vitamin A (dưới dạng beta-carotene), các chất chống oxy mạnh như lutein và zeaxanthin, sắt, vitamin C. Tôm cũng chứa lượng kẽm, omega vừa phải góp phần đẩy lùi khô mắt.

Mồng tơi nấu thịt nạc

Chất nhầy tự nhiên trong mồng tơi khá giống với rau đay, có thể làm dịu bề mặt nhãn cầu, hỗ trợ giữ ẩm mắt, có ích cho người hay bị khô, đau rát mắt hoặc vừa phẫu thuật mắt. Mồng tơi cũng giàu vitamin A, C và E ngăn tổn thương do ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính, làm chậm quá trình lão hóa mắt.

Bác sĩ Phúc lưu ý các món canh cần được nấu vừa chín tới, không nấu quá kỹ làm giảm dưỡng chất có trong rau, mùi vị không còn tươi ngon. Khi chế biến các món canh có tôm, cần làm sạch tôm để tránh nguy cơ tiêu chảy. Luân phiên đổi món giữa canh rau và củ quả như bí đỏ, cà rốt, cà chua, củ cải trắng... để cơ thể hấp thu đầy đủ dưỡng chất, tránh cảm giác ngán.

Nhật Minh