5 món ăn uống bổ mắt

Hạnh nhân rất giàu vitamin E. Ăn một nắm nhỏ hạnh nhân có thể đáp ứng gần một nửa nhu cầu vitamin E hàng ngày của một người. Chúng chứa alpha-tocopherol, dạng hoạt động mạnh nhất của vitamin E, có thể ngăn ngừa stress oxy hóa ở võng mạc. Ngâm hạnh nhân qua đêm để dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn.
Hạt hướng dương chứa khoảng 7 mg vitamin E trong khẩu phần 30 g. Các chất chống oxy hóa trong loại hạt này giúp duy trì lưu thông máu tốt cho mắt, hỗ trợ cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho các tế bào võng mạc. Rang nhẹ hạt hạnh nhân thay vì rang kỹ để giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng.
Dầu ô liu không chỉ tốt cho tim mạch mà còn có tác dụng bảo vệ mắt. Loại dầu này chứa một dạng vitamin E giúp chống lại stress oxy hóa trong mô mắt. Thêm dầu ô liu với salad hoặc rau củ nấu chín để giữ nguyên chất lượng chất chống oxy hóa.
Dầu mầm lúa mì cũng là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Ăn dầu mầm lúa mì giúp cải thiện tuần hoàn mắt, hỗ trợ chức năng võng mạc khỏe mạnh. Rưới dầu này lên ngũ cốc hoặc rau củ đã nấu chín, tránh đun nóng vì dầu mầm lúa mì giảm tác dụng ở nhiệt độ cao.
Hạt phỉ có hàm lượng vitamin E cao, hơn 4 mg mỗi khẩu phần. Các hợp chất trong hạt phỉ có thể làm chậm các rối loạn về mắt liên quan đến tuổi tác bằng cách tăng cường màng tế bào và giảm viêm quanh dây thần kinh thị giác. Nên ăn hạt này vừa phải (khoảng một nắm mỗi ngày) và không thêm muối hoặc bơ để tránh nạp quá nhiều calo và chất béo không tốt.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo