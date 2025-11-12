5 món ăn uống bổ mắt

Hạt phỉ có hàm lượng vitamin E cao, hơn 4 mg mỗi khẩu phần. Các hợp chất trong hạt phỉ có thể làm chậm các rối loạn về mắt liên quan đến tuổi tác bằng cách tăng cường màng tế bào và giảm viêm quanh dây thần kinh thị giác. Nên ăn hạt này vừa phải (khoảng một nắm mỗi ngày) và không thêm muối hoặc bơ để tránh nạp quá nhiều calo và chất béo không tốt.