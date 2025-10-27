5 lý do huyết áp tăng cao vào mùa đông

Mùa đông làm tăng huyết áp do nhiệt độ lạnh, giảm vitamin D, tăng hormone và ô nhiễm không khí kích thích hệ thần kinh giao cảm, co mạch và viêm.

Tăng huyết áp là một rối loạn sức khỏe phổ biến ảnh hưởng đến hàng triệu người và mọi tầng lớp xã hội. Mặc dù được cho là có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng mùa đông lại đặt ra một loạt vấn đề đặc biệt đối với những người có huyết áp cao.

Thời tiết lạnh không chỉ mang lại cảm giác ớn lạnh mà còn tác động đến cơ thể theo nhiều cách. Trong mùa đông, mạch máu co lại, làm tăng mức huyết áp và gây thêm căng thẳng cho tim.

Đo huyết áp cho bệnh nhân tại bệnh viện. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiểu rõ về huyết áp cao trong mùa đông là rất quan trọng để tránh các biến chứng như đau tim, đột quỵ và các vấn đề về thận.

Những lý do mùa đông ảnh hưởng đến huyết áp

Theo PubMed Central, trong một nghiên cứu với tiêu đề "Tăng huyết áp mùa đông: Các cơ chế tiềm tàng", bao gồm nhiều yếu tố gây tăng huyết áp mùa đông:

Nhiệt độ và huyết áp

Nhiệt độ lạnh có mối tương quan với huyết áp tăng, trong khi nhiệt độ ấm làm giảm huyết áp. Cả huyết áp tâm thu và tâm trương đều tăng khi nhiệt độ môi trường và trong nhà giảm.

Cơ chế

Lạnh kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm và làm tăng thay đổi nội mô, đồng thời làm tăng sức cản ngoại vi và huyết áp, do đó nhiệt độ cao hơn có thể cải thiện chức năng mạch máu.

Vitamin D

Sự suy giảm theo mùa của nồng độ vitamin D vào mùa đông có liên quan đến việc tăng huyết áp. Vitamin D ức chế hoạt động của hệ thống renin-angiotensin, tăng cường chức năng mạch máu và giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Hormone

Các hormone như norepinephrine, epinephrine và aldosterone, ảnh hưởng đến huyết áp. Tiếp xúc với lạnh làm tăng tất cả các hormone này, dẫn đến tăng huyết áp đột ngột.

Ô nhiễm không khí

Nồng độ PM2.5 và PM10 và ozone vào mùa đông gây co mạch, stress oxy hóa và viêm nhiễm, tất cả đều góp phần gây tăng huyết áp.

Các dấu hiệu phổ biến của huyết áp cao trong mùa đông

Không giống như các tình trạng khác, tăng huyết áp xuất hiện âm thầm và một vài dấu hiệu trở nên đáng chú ý vào mùa đông:

Đau đầu và chóng mặt

Một trong những triệu chứng quen thuộc nhất của huyết áp cao là đau đầu liên tục, đặc biệt ở phía sau đầu và ở thái dương. Chóng mặt dẫn đến những thay đổi do lạnh gây ra trong mạch máu dẫn đến dao động huyết áp.

Tay chân lạnh

Trong mùa đông, việc cung cấp máu đến các mạch máu giảm có thể gây ra cảm giác tê ngứa ở các chi. Mặc dù phổ biến ở hầu hết các cá nhân, nó có thể cho thấy huyết áp được điều hòa kém, dễ bị tăng huyết áp.

Khó thở

Huyết áp cao đặt gánh nặng lớn hơn lên tim, khiến việc tuần hoàn máu hiệu quả trở nên khó khăn hơn. Không khí lạnh, đặc biệt là vào mùa đông, có thể làm căng thẳng trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến khó thở hoặc cảm giác tức ngực.

Mệt mỏi

Một sự thay đổi bất ngờ về nhiệt độ hoặc mùa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mệt mỏi ở những người có huyết áp cao. Mệt mỏi thỉnh thoảng là một vấn đề khác, nhưng trở nên yếu ớt có thể là dấu hiệu cho thấy tim đang làm việc quá sức do lạnh.

Đau ngực hoặc đánh trống ngực

Đau ngực bất ngờ, tức ngực hoặc nhịp tim bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo các biến chứng của tăng huyết áp. Điều kiện khí hậu lạnh làm tăng khả năng xảy ra các biến chứng liên quan đến tim, vì vậy các triệu chứng này cần được theo dõi chặt chẽ.

Cách kiểm soát huyết áp cao trong mùa đông

Vận động

Ngay cả các bài tập thể dục trong nhà nhẹ nhàng, đặc biệt nếu bạn tập yoga, có thể thúc đẩy lưu thông máu và giảm huyết áp.

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng

Tránh ăn quá nhiều muối và tuân thủ các loại trái cây, rau và ngũ cốc.

Giữ ấm

Mặc nhiều lớp quần áo, đừng để bị lạnh quá lâu.

Đối phó với căng thẳng

Trầm cảm có thể làm tăng huyết áp. Thiền, hít thở sâu hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trị liệu có thể có tác dụng tốt như nhau.

Tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ

Sử dụng thuốc theo quy định thường xuyên và tham khảo ý kiến bác sĩ về bất kỳ điều chỉnh theo mùa nào.

Nếu bạn bị đau đầu dữ dội, đau ngực, khó thở, thay đổi thị lực hoặc chảy máu cam tái phát, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Can thiệp sớm vào mùa đông có thể tránh được các biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Mỹ Ý (Theo Times of India)