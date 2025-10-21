5 loại thảo mộc tốt cho mắt

Măng tây dại là loại mọc hoang dã, không phải là giống măng tây được trồng trọt, có vị ngọt hơn. Loại thảo mộc này chứa các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin hỗ trợ bảo vệ điểm vàng của võng mạc. Các chất chống oxy hóa này cũng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể bằng cách giảm tác hại của ánh sáng xanh và tia UV.