5 loại thảo mộc tốt cho mắt

Nhụy hoa nghệ tây giúp bảo vệ các tế bào võng mạc, tăng lưu lượng máu đến mắt và làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Nó chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như crocin và crocetin có tác dụng phục hồi tế bào võng mạc, cải thiện thị lực, độ nhạy tương phản. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung nhụy hoa nghệ tây.
Măng tây dại là loại mọc hoang dã, không phải là giống măng tây được trồng trọt, có vị ngọt hơn. Loại thảo mộc này chứa các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin hỗ trợ bảo vệ điểm vàng của võng mạc. Các chất chống oxy hóa này cũng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể bằng cách giảm tác hại của ánh sáng xanh và tia UV.
Nghệ chứa hợp chất hoạt tính curcumin, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Ăn nghệ thường xuyên cũng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đục thủy tinh thể và bệnh tăng nhãn áp.
Ăn húng quế có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và giàu vitamin, nhất là lượng vitamin A. Húng quế có thể giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương và stress oxy hóa. Bạn có thể ăn húng quế tươi, uống như trà hoặc sử dụng nước ép húng quế theo nhiều cách khác nhau.
Quế cung cấp các hợp chất có lợi như chất chống oxy hóa và beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Nó cũng có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh võng mạc tiểu đường.
