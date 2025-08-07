5 loại rau tốt cho mắt nên ăn thường xuyên

Đậu cô ve chứa hai chất chống oxy hóa là lutein và zeaxanthin giúp lọc ánh sáng xanh có hại, giảm stress oxy hóa trong mắt. Nhờ đó, chúng có thể bảo vệ mắt khỏi thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Đậu cô ve hấp, luộc, xào đều ngon miệng, bổ dưỡng.
Ớt chuông đỏ cung cấp lượng vitamin C cao, tốt cho các mạch máu trong mắt, làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Chế biến ở nhiệt độ cao có thể phá vỡ cấu trúc của vitamin C, vì vậy hãy ưu tiên ăn sống để giữ được nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng. Ớt chuông có màu sắc rực rỡ cũng giàu vitamin A và E tốt cho mắt.
Ăn bí ngòi thường xuyên có tác dụng cải thiện thị lực nhờ hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa cao như beta-carotene, lutein, zeaxanthin. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh, làm chậm sự tiến triển của các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác.
Cải xanh chứa nhiều vitamin C, E, carotenoid lutein và zeaxanthin. Các hợp chất có nguồn gốc thực vật này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Cải xanh còn đem đến nhiều lợi ích khác như hỗ trợ sức khỏe xương, chức năng gan, tiêu hóa, làm đẹp da và tóc.
Cải Brussels cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như lutein, zeaxanthin và beta-carotene), vitamin C, E. Tất cả đều là chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ các tế bào trong mắt khỏi các gốc tự do phá vỡ các mô khỏe mạnh. Võng mạc là bộ phận của mắt rất dễ bị tổn thương.
Bảo Bảo (Theo WebMD, Medical News Today)
Ảnh: AI, Bùi Thủy, Bảo Bảo