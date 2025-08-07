5 loại rau tốt cho mắt nên ăn thường xuyên

Ớt chuông đỏ cung cấp lượng vitamin C cao, tốt cho các mạch máu trong mắt, làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Chế biến ở nhiệt độ cao có thể phá vỡ cấu trúc của vitamin C, vì vậy hãy ưu tiên ăn sống để giữ được nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng. Ớt chuông có màu sắc rực rỡ cũng giàu vitamin A và E tốt cho mắt.