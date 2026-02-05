5 loại rau quả bổ thận nên ăn thường xuyên

Dưa chuột không chỉ là món ăn kèm trong salad mà còn có lợi cho thận. Dưa chuột còn có đặc tính lợi tiểu tự nhiên nhờ chứa nhiều nước, kali và hợp chất cucurbitin, giúp cơ thể thải độc, giảm sỏi thận và giảm phù nề quanh vùng thận.

Ngoài thêm vào salad, bạn cũng có thể ăn dưa chuột như một bữa ăn nhẹ, kết hợp với sữa chua để giảm cảm giác đói giữa các bữa.