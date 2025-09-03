5 loại hạt tốt cho mắt của trẻ

Ba mẹ cho trẻ ăn hạt lanh, hạnh nhân, óc chó hay hạt điều thường xuyên để cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi, giúp mắt sáng khỏe.

Nếu không chăm sóc đúng cách, mắt của trẻ dễ bị khô, mỏi, giảm thị lực sớm. Theo bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ngoài duy trì các thói quen tốt cho mắt như hạn chế xem điện thoại, cho mắt nghỉ ngơi, bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn cũng hỗ trợ mắt của trẻ khỏe mạnh.

Hạnh nhân

Thường xuyên cho trẻ ăn hạt hạnh nhân để bổ sung vitamin E, chất chống oxy hóa quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa của mắt, bảo vệ võng mạc trước tác động của gốc tự do và ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, điện thoại... Phụ huynh có thể dùng hạnh nhân làm bánh, nấu sữa hạt để đa dạng món ăn, giúp bé ngon miệng hơn.

Hạt hạnh nhân giàu vitamin E có thể làm chậm quá trình lão hóa mắt. Ảnh: Đình Diệu

Hạt óc chó

Hạt óc chó dồi dào omega-3, cần thiết để duy trì chức năng võng mạc và thần kinh thị giác. Omega-3 còn giảm khô mắt, vốn thường gặp ở trẻ học nhiều, ít chớp mắt khi nhìn màn hình. Phụ huynh có thể cho trẻ ăn 28 g (một nắm hạt) óc chó mỗi ngày để cung cấp các dưỡng chất cho cơ thể.

Hạt chia và hạt lanh

Nguồn omega-3 thực vật (ALA) trong hạt chia, hạt lanh giúp tăng tuần hoàn máu đến mắt, tăng cường oxy và dưỡng chất cho võng mạc. Nhờ đó, các tế bào thần kinh thị giác được nuôi dưỡng tốt hơn, giảm nguy cơ khô mắt và hỗ trợ thị lực hoạt động ổn định trong giai đoạn học tập căng thẳng.

Hạt điều

Zeaxanthin là loại sắc tố chống oxy hóa mạnh có trong hạt điều được võng mạc hấp thụ trực tiếp, tạo thành một lớp bảo vệ trên võng mạc để ngăn chặn tia UV có hại. Zeaxanthin cũng góp phần ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, nhờ đó duy trì sức khỏe đôi mắt.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười chứa nhiều carotenoid lutein và zeaxanthin. Đây là hai chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ mắt, hỗ trợ cải thiện thị lực, giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt. Phụ huynh có thể thêm hạt dẻ cười vào sữa chua, salad để tăng hương vị, kích thích vị giác cho trẻ.

Để mắt trẻ khỏe, sau các giờ học trường, bác sĩ Tiến khuyên phụ huynh cho trẻ nghỉ ngơi, thư giãn bằng các hoạt động vui chơi, thể thao để rèn luyện sức khỏe. Trẻ từ 12 tuổi trở lên có thể bổ sung tinh chất broccophane (chiết xuất từ bông cải xanh) để tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử), góp phần bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, giúp đôi mắt sáng khỏe.

Đình Diệu