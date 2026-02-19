5 loại hạt, quả khô ngày Tết tốt cho mắt

Hạnh nhân: Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt có lợi cho sức khỏe mắt nhờ hàm lượng vitamin E cao. Hạnh nhân chứa khoảng 19 mg vitamin E trong mỗi 100 g, là nguồn bổ sung dồi dào và có thể dễ dàng thêm vào ngũ cốc, sữa chua, salad hoặc dùng làm bữa phụ. Tuy nhiên, do hàm lượng đường, calo cao, nên tiêu thụ hạnh nhân mức vừa phải, khoảng 28 g (một nắm) mỗi ngày.
Hạt hướng dương: 28 g hạt hướng dương cung cấp gần một nửa nhu cầu vitamin E khuyến nghị hằng ngày cho người trưởng thành, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Vitamin E kết hợp cùng các dưỡng chất khác có thể làm chậm tiến triển của thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và góp phần phòng bệnh đục thủy tinh thể.
Hạt óc chó: Loại hạt này giàu axit béo omega-3, rất tốt cho sức khỏe mắt. Những chất béo lành mạnh này có thể duy trì cấu trúc của mắt, góp phần phòng ngừa các tình trạng như khô mắt.
Hạt dẻ cười: Nguồn lutein và zeaxanthin có trong hạt dẻ cười giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và hỗ trợ chức năng võng mạc tối ưu. Hai chất chống oxy hóa này còn có tác dụng bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh.
Nho khô: Các chất chống oxy hóa và hợp chất polyphenol trong nho khô có thể giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe mắt tổng thể. Nho khô còn chứa beta-carotene - tiền chất vitamin A cùng các carotenoid giúp duy trì võng mạc khỏe mạnh và phòng ngừa quáng gà (giảm thị lực trong điều kiện thiếu sáng).
Bảo Bảo (Theo WebMD, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI