5 loại hạt, quả khô ngày Tết tốt cho mắt

Hạnh nhân: Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt có lợi cho sức khỏe mắt nhờ hàm lượng vitamin E cao. Hạnh nhân chứa khoảng 19 mg vitamin E trong mỗi 100 g, là nguồn bổ sung dồi dào và có thể dễ dàng thêm vào ngũ cốc, sữa chua, salad hoặc dùng làm bữa phụ. Tuy nhiên, do hàm lượng đường, calo cao, nên tiêu thụ hạnh nhân mức vừa phải, khoảng 28 g (một nắm) mỗi ngày.