5 dưỡng chất giúp mắt sáng khỏe

Vitamin E, lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính liên quan đến thị lực.

Ăn uống lành mạnh hỗ trợ nhiều cơ quan trong cơ thể bao gồm cả đôi mắt. Bởi mắt cần vitamin và khoáng chất để duy trì thị lực. Dưới đây là những dưỡng chất tốt cho mắt và giảm triệu chứng khô mắt.

Lutein và zeaxanthin

Hai chất chống oxy hóa này có vai trò giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính về mắt. Chúng còn góp phần duy trì các tế bào trong mắt khỏe mạnh và hoạt động tốt. Lutein và zeaxanthin có nhiều trong trứng, ngô và rau lá xanh như cải xoăn, bông cải xanh, rau bina...

Vitamin C

Chất chống oxy hóa này còn gọi là axit ascorbic, rất quan trọng đối với các mạch máu trong mắt. Nó đặc biệt hữu ích trong việc giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và tăng cường sức khỏe tổng thể cho mắt. Các nguồn vitamin C chính bao gồm trái cây họ cam quýt, rau bina, cà chua, dâu tây... Phụ nữ nên bổ sung 75 mg vitamin C mỗi ngày, tương đương một cốc nước cam. Nam giới cần nhiều hơn, khoảng 90 mg.

Axit béo omega-3

Bổ sung omga-3 có thể giảm cảm giác ngứa, châm chích do khô mắt. Cụ thể, omega-3 làm dịu tình trạng viêm ở mí mắt hoặc trên bề mặt mắt. Chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu omega-3 hỗ trợ các tuyến meibomian trong mắt sản xuất phần dầu của nước mắt. Loại dầu này có khả năng làm cho nước mắt không bị khô quá nhanh.

Cá béo như cá hồi, thu, mòi, trích cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Mọi người nên ăn cá ít nhất hai lần một tuần để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của chúng. Các loại hạt như hạt lanh, óc chó cũng có thể giúp tăng lượng axit béo omega-3 cho cơ thể.

Vitamin E

Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ một số bộ phận của mắt vốn dễ bị tổn thương do oxy hóa. Ví dụ, đục thủy tinh thể được cho là hình thành do quá trình oxy hóa trong thủy tinh thể của mắt, chủ yếu do tia UV trong ánh sáng mặt trời gây ra. Vitamin E cũng có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Tăng lượng vitamin E cung cấp cho cơ thể bằng cách ăn ngũ cốc, hạnh nhân, hạt hướng dương, bơ đậu phộng, khoai lang...

Kẽm

Đây là khoáng chất quan trọng giúp vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc để tạo ra melanin - sắc tố bảo vệ mắt. Khi không nhận đủ kẽm, mắt có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn. Cơ thể không tự sản xuất kẽm nên bổ sung khoáng chất này qua thực phẩm là rất quan trọng. Các nguồn cung cấp bao gồm hàu, thịt bò, tôm hùm, thịt lợn, sữa chua, cá hồi, sữa, ngũ cốc tăng cường, trứng...

Bảo Bảo (Theo WebMD)