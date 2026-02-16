5 cách phòng tránh bệnh thận tiết niệu

Uống rượu bia vừa phải, tránh nhịn tiểu, bổ sung nước và trái cây trong dịp Tết giúp giảm nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng tiết niệu và các rối loạn đường tiểu.

Theo ThS.BS Nguyễn Quang Huy, Khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, các bữa tiệc Tết với thực phẩm giàu đạm, chất béo, đường, trong khi rau xanh và trái cây ít hơn bình thường khiến hệ tiết niệu phải hoạt động nhiều hơn. Việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng trong dịp này có vai trò quan trọng trong phòng ngừa sỏi tiết niệu, nhiễm trùng đường tiểu và các biến chứng liên quan.

Không uống nhiều rượu bia, nước ngọt có ga

Rượu bia và nước ngọt có ga là những đồ uống phổ biến trong ngày Tết nhưng nếu sử dụng quá nhiều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiết niệu. Rượu bia làm cơ thể mất nước, khiến thận phải làm việc nhiều hơn, lâu dài có thể dẫn đến tăng huyết áp, sỏi thận và suy giảm chức năng thận.

Uống rượu bia nhiều còn làm cơ thể dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Nước ngọt có ga, đặc biệt là loại nhiều đường, làm tăng nguy cơ sỏi thận, béo phì và đái tháo đường - những bệnh lý có thể gây tổn thương thận về lâu dài. Vì vậy, nên hạn chế các thức uống này, ưu tiên nước lọc để bảo vệ thận và hệ tiết niệu.

Không nhịn tiểu

Nhịn tiểu là thói quen của nhiều người trong những ngày Tết bận rộn. Tuy nhiên, việc giữ nước tiểu quá lâu trong bàng quang tạo điều kiện cho cặn lắng đọng, tăng nguy cơ hình thành sỏi. Nước tiểu ứ đọng còn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dễ dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Đi tiểu ngay khi có nhu cầu giúp bàng quang hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng.

Uống đủ nước mỗi ngày

Bổ sung đủ nước là biện pháp đơn giản nhưng rất quan trọng để bảo vệ hệ tiết niệu. Người trưởng thành nên duy trì lượng nước khoảng 2-3 lít mỗi ngày, ưu tiên nước lọc và nước ép trái cây tươi. Uống đủ nước để pha loãng nước tiểu, giảm nồng độ các chất khoáng dễ kết tinh thành sỏi, hỗ trợ đào thải vi khuẩn ra khỏi đường tiết niệu. Không nên dùng trà, cà phê hay nước ngọt thay thế hoàn toàn nước lọc.

Hạn chế thực phẩm nhiều muối, đạm

Các món ăn như dưa muối, giò chả, thịt kho thường được nêm nếm đậm đà, chứa nhiều muối. Ăn quá mặn làm cơ thể giữ nước, tăng huyết áp và khiến thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải muối dư thừa, lâu dài có thể gây tổn thương thận và tăng nguy cơ suy thận. Trong khi đó, ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm như thịt đỏ, nội tạng, hải sản... làm tăng lượng chất thải chuyển hóa, buộc thận phải lọc nhiều hơn, dễ dẫn đến quá tải chức năng thận, đồng thời tăng nguy cơ sỏi thận.

Nên giảm muối khi chế biến, ăn đạm với lượng phù hợp, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật để thận khỏe mạnh lâu dài.

Tăng cường rau xanh, trái cây tươi

Rau xanh và trái cây tươi cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ hoạt động của hệ tiết niệu. Một số loại trái cây như cam, bưởi, kiwi giúp thay đổi môi trường nước tiểu, hạn chế vi khuẩn phát triển. Bên cạnh đó, chúng còn giúp cân bằng dinh dưỡng trong những ngày ăn uống nhiều đạm và chất béo.

Bác sĩ Huy khuyến cáo người từng bị sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu hoặc bệnh lý nền cần duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh trong dịp Tết. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu ra máu, người bệnh nên đến bệnh viện khám sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Thu Giang