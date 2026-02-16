5 cách phòng đau mắt đỏ dịp Tết

Tránh chạm tay vào mắt, rửa tay thường xuyên khi đến nơi đông người dịp Tết, không dùng chung đồ cá nhân là những biện pháp phòng đau mắt đỏ.

Đau mắt đỏ (viêm kết mạc) xảy ra khi lớp kết mạc bị viêm do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, vi khuẩn hoặc dị ứng. Các triệu chứng thường gặp như đỏ mắt, cộm rát, chảy nước mắt, ghèn dính mi vào buổi sáng, ngứa hoặc cảm giác như có dị vật trong mắt.

ThS.BS Lê Thanh Huyền, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, dễ lây lan khi tay chưa rửa sạch chạm vào mắt hoặc dùng chung khăn mặt, gối, đồ cá nhân và các bề mặt sinh hoạt có dính dịch mắt người bệnh. Dịp Tết, nhiều người có xu hướng tụ tập cùng nhau, tiếp xúc gần khiến đau mắt đỏ dễ lây lan trong cộng đồng. Hiện, chưa có vaccine phòng ngừa đặc hiệu đau mắt đỏ nên dự phòng đóng vai trò quan trọng.

Rửa tay thường xuyên

Đây là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phòng ngừa và hạn chế lây lan đau mắt đỏ. Mỗi lần rửa tay nên kéo dài ít nhất 20 giây với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không có nước có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay chứa tối thiểu 60% cồn. Rửa tay đặc biệt cần thiết trước và sau khi chạm vào vùng mặt, mắt, sau khi tiếp xúc với các đồ vật dùng chung hoặc sau khi chăm sóc người đang bị đau mắt đỏ.

Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng

Virus và vi khuẩn gây đau mắt đỏ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trên bề mặt các đồ vật sinh hoạt hằng ngày. Khi tay chạm vào những bề mặt này rồi đưa lên dụi mắt, chạm mũi hoặc miệng, tác nhân gây bệnh có thể theo tay xâm nhập vào cơ thể và gây viêm kết mạc. Vì vậy, tránh chạm tay lên mặt khi tay chưa được rửa sạch, kết hợp giữ thói quen vệ sinh tay thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế lây lan đau mắt đỏ trong cộng đồng.

Rửa tay thường xuyên giúp phòng ngừa và hạn chế lây lan đau mắt đỏ. Ảnh: Ly Nguyễn

Giữ vệ sinh môi trường sống

Đau mắt đỏ có thể lây lan qua các bề mặt bị nhiễm bẩn. Gia đình nên thường xuyên lau chùi, vệ sinh những vật dụng như tay nắm cửa, mặt bàn, điện thoại, đồ chơi của trẻ em bằng các chất tẩy rửa thông dụng. Mở cửa cho không khí lưu thông, giữ nhà cửa sạch sẽ, khô thoáng, hạn chế ẩm mốc và khói bụi... cũng góp phần tạo môi trường sống an toàn hơn, ít thuận lợi cho virus và vi khuẩn gây bệnh phát triển.

Hạn chế dùng chung đồ cá nhân

Các vật dụng cá nhân như khăn mặt, khăn tắm, gối, thuốc nhỏ mắt, kính áp tròng hay mỹ phẩm dùng cho mắt có thể trở thành nguồn lây nhiễm gián tiếp nếu dùng chung với người đang bị đau mắt đỏ. Do đó, mỗi người nên sử dụng đồ dùng riêng, đồng thời giặt giũ, vệ sinh các vật dụng cá nhân thường xuyên.

Dùng kính áp tròng đúng cách

Đeo kính áp tròng khi đang bị đau mắt đỏ có thể khiến mắt bị kích ứng nặng hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Người sử dụng kính áp tròng cần tuân thủ đúng lịch thay kính, vệ sinh kính và dụng cụ theo hướng dẫn chuyên môn, đồng thời ngưng đeo và đi khám khi mắt có dấu hiệu bất thường.

Khi đi lễ chùa, chúc Tết họ hàng hoặc tham gia các hoạt động mừng năm mới, mỗi người nên mang theo khăn giấy và dung dịch sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc gần với người đang có dấu hiệu đỏ mắt cũng như nên đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng.

Theo bác sĩ Huyền, mặc dù đa số trường hợp đau mắt đỏ có thể khỏi nếu điều trị kịp thời và đúng cách song người bệnh không nên chủ quan. Đau mắt đỏ chậm điều trị hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định có thể làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, gây tổn thương bề mặt giác mạc, ảnh hưởng đến thị lực. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở mắt, người bệnh nên đến bệnh viện khám sớm để được tư vấn và điều trị phù hợp.

Ly Nguyễn