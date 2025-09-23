5 cách phòng bệnh mắt cho trẻ

Trẻ ăn uống đủ chất, không đưa tay lên mắt mũi miệng, cho mắt nghỉ sau mỗi 20-30 phút học bài để duy trì thị lực tốt.

Những nơi tập trung đông người như nơi công cộng, trường học, nhà trẻ... dễ làm lây lan các bệnh về mắt. BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên phụ huynh nên kết hợp nhiều phương pháp khác nhau từ sinh hoạt cho đến bổ sung dinh dưỡng để chăm sóc mắt đúng cách cho trẻ.

Giữ vệ sinh mắt

Giữ vệ sinh mắt có thể phòng tránh vi khuẩn, virus xâm nhập, nhờ đó hạn chế các bệnh mắt như viêm kết mạc, viêm bờ mi, đau mắt hột, lẹo mắt... Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ hình thành thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi chạm vào mắt, không được dụi mắt. Nếu tham gia các hoạt động ngoài trời có khói bụi, trẻ cần đeo kính bảo vệ mắt.

Trang bị cho con đồ dùng cá nhân riêng biệt, không dùng chung khăn mặt, kính bơi giúp tránh nguy cơ lây lan các bệnh mắt như đau mắt đỏ (viêm kết mạc). Phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ rửa mắt bằng nước muối sinh lý để làm sạch bụi bẩn mỗi ngày, nhất là sau khi vận động ngoài trời, đi mưa về.

Bảo vệ mắt khi học tập

Để phòng tránh các tật khúc xạ học đường (cận thị, viễn thị, loạn thị), môi trường đọc sách, học tập cần đảm bảo đủ sáng. Trẻ cần ngồi đúng tư thế, giữ khoảng cách giữa mắt và sách vở hợp lý (khoảng 30-35 cm) trong khi đọc, viết. Sau mỗi 20-30 phút học, trẻ nghỉ ngơi để tránh mắt lờ đờ, mỏi mắt, tập trung kém.

Bác sĩ khám mắt cho bé trai tại Trung tâm Mắt Công nghệ cao. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử

Theo bác sĩ Huy, trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng, máy tính, tivi quá lâu có thể tăng nguy cơ mỏi mắt hoặc cận thị nặng hơn. Ánh sáng xanh từ màn hình có thể gây tổn thương võng mạc nếu tiếp xúc kéo dài, thậm chí rối loạn điều tiết mắt, khó nhìn rõ vật ở gần hoặc xa sau khi rời khỏi màn hình.

Một trong những tác hại lớn khác là ánh sáng xanh từ màn hình làm ức chế sản xuất melatonin - hormone giúp ngủ ngon. Nếu dùng điện thoại trước khi ngủ, trẻ dễ khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Sau 20 phút xem thiết bị điện tử, trẻ nên nhìn xa khoảng 6 mét trong 20 giây. Nhờ đó, mắt có thời gian nghỉ ngơi, giảm mờ, mỏi mắt.

Khám mắt định kỳ

Bác sĩ Huy cho hay trẻ em thường không nhận biết mình giảm thị lực cho đến khi tình trạng trở nặng. Một số tình trạng về mắt có thể gây nhức đầu, mỏi mắt, mất tập trung dẫn đến kết quả học tập kém, nặng hơn là nhược thị (mắt lười) rất khó điều trị nếu không phát hiện trước 6-8 tuổi.

Ba mẹ cho trẻ khám mắt định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện sớm tật khúc xạ, bệnh glôcôm (cườm nước) và các bệnh liên quan (nếu có). Trẻ đã mắc tật khúc xạ cần khám mắt định kỳ để điều chỉnh độ kính kịp thời, tránh làm mắt tăng độ nhanh. Đeo kính đúng độ sẽ không bị lóa mắt, đau đầu.

Bổ sung dinh dưỡng

Dinh dưỡng phù hợp giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng ngừa khô mắt, thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, cận thị tiến triển... Trẻ nên ăn thực phẩm giàu vitamin A, C, E, kẽm, lutein, omega-3. Các nhóm chất này có nhiều trong cà rốt, khoai lang, bí đỏ, rau xanh đậm (rau bina, cải bó xôi), cá hồi, cá thu, trứng, một số trái cây như cam, việt quất, đu đủ...

Nhật Minh