5 cách làm chậm mãn dục nam sau tuổi 40

Bổ sung các dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, sinh hoạt lành mạnh và vận động khoa học làm chậm quá trình suy giảm testosterone và giảm triệu chứng mãn dục nam.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết sau tuổi 40, nhiều nam giới có thể bị mãn dục nam, còn gọi là hội chứng suy giảm testosterone khởi phát muộn (LOH). Đây là giai đoạn nồng độ hormone sinh dục nam giảm dần so với mức bình thường, kéo theo mệt mỏi, suy giảm sinh lý, giảm ham muốn, gây rối loạn cương. Phát hiện sớm và điều chỉnh lối sống có thể làm chậm quá trình này.

Ăn uống cân bằng, giàu dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cơ thể duy trì quá trình sản xuất testosterone. Nam giới nên tăng cường thực phẩm giàu canxi như sữa ít béo, rau xanh; kẽm từ hải sản, gan, các loại đậu; vitamin D trong cá béo, nấm, trứng, bơ và chất béo lành mạnh từ dầu ô liu, các loại hạt. Hạn chế thịt đỏ, chất béo động vật, rượu bia để tránh làm trầm trọng các triệu chứng suy giảm hormone.

Bác sĩ Tân khám và tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tích cực vận động

Tập thể dục đều đặn cải thiện cơ bắp, giảm mỡ đồng thời kích thích tuyến sinh dục hoạt động ổn định. Theo bác sĩ Tân, tập luyện sức bền và kháng lực như bơi, yoga, kegel, nâng tạ nhẹ, giúp duy trì nồng độ testosterone và cải thiện sức khỏe tim mạch. Vận động cũng giải phóng endorphin, làm giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng.

Điều chỉnh thói quen tình dục

Sinh hoạt tình dục quá nhiều hay thiếu điều độ đều có thể gây áp lực lên hệ nội tiết, khiến suy giảm testosterone nhanh hơn. Duy trì thói quen tình dục khoa học, điều độ và an toàn giúp nam giới bảo vệ sức khỏe sinh sản, duy trì khả năng cương dương.

Bổ sung testosterone đúng cách

Nếu nồng độ testosterone của nam giới giảm nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định liệu pháp bổ sung hormone. Các hình thức phổ biến gồm miếng dán, gel bôi, viên uống hoặc tiêm testosterone. Phương pháp này cải thiện rõ rệt các triệu chứng, song cần được theo dõi chặt chẽ để tránh tác dụng phụ như gây tăng hồng cầu làm máu tăng độ quánh nhớt, tăng sức cản lòng mạch dễ dẫn đến tăng huyết áp, suy giảm chức năng tinh hoàn do quá trình điều hòa ngược lên hormone tuyến yên...

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất testosterone. Nam giới ngủ ít, dưới 5 giờ mỗi đêm, có thể bị giảm đáng kể nồng độ hormone so với người ngủ đủ. Để cơ thể phục hồi năng lượng và nội tiết hoạt động ổn định, nam giới nên ngủ đúng giờ, tránh thức khuya, ưu tiên giấc ngủ sâu và trọn vẹn.

Khi có dấu hiệu bất thường cảnh báo mãn dục nam như giảm ham muốn, rối loạn cương dương hay mệt mỏi kéo dài, nam giới nên đi khám sớm tại chuyên khoa tiết niệu - nam học để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thu Giang