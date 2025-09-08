5 cách giúp giảm nguy cơ mắc bệnh glôcôm

Khám mắt thường xuyên, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc giúp kiểm soát nhãn áp, bảo vệ mắt khỏi các chấn thương có thể gây ra bệnh glôcôm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới. Đây là bệnh về mắt gây tổn thương dây thần kinh thị giác đi kèm tăng áp lực nội nhãn, nếu không được điều trị có thể dẫn đến mù lòa. Bệnh không thể chữa khỏi nhưng phát hiện và điều trị bệnh sớm có thể bảo tồn thị lực, ngăn bệnh tiến triển. Có một số cách có thể giúp cải thiện thị lực, duy trì sức khỏe của mắt, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh glôcôm.

Khám mắt định kỳ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, khám mắt định kỳ là một phần quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh về mắt để bảo vệ thị lực. Khám mắt giúp kiểm soát bệnh tốt hơn, duy trì sức khỏe tổng thể từ đó ngăn khởi phát của bệnh glôcôm.

Phát hiện và can thiệp điều trị sớm tình trạng như tăng nhãn áp, tổn thương thần kinh thị giác ở bệnh glôcôm góp phần giảm nguy cơ dẫn đến mù lòa. Người từ 40 tuổi trở lên, có tiền sử gia đình mắc bệnh glôcôm, tiểu đường, cận - viễn thị nặng, huyết áp cao nên khám mắt từ một đến hai năm một lần.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh cho mắt

Bổ sung thực phẩm phù hợp có thể giúp nuôi dưỡng các dây thần kinh thị giác, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhãn áp. Rau bina, cải xoăn và cải rổ giàu chất chống oxy hóa bảo vệ mắt khỏi stress oxy hóa. Các nguồn axit béo omega-3 như cá hồi, hạt lanh và óc chó giúp tăng lưu lượng máu, rất tốt cho mắt. Trái cây họ cam quýt như cam, chanh và bưởi cung cấp vitamin C hỗ trợ bảo vệ các mô mắt khỏi tổn thương. Vitamin E là chất thiết yếu có trong các loại hạt như hạnh nhân, hướng dương, rất tốt cho các tế bào thần kinh.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất thường xuyên giúp tăng lưu thông máu, duy trì nhãn áp khỏe mạnh. Các bài tập aerobic có thể phòng ngừa bệnh tăng nhãn áp. Các hoạt động như đi bộ, chạy bộ, bơi lội và đạp xe có tác dụng điều hòa huyết áp, tăng cường dẫn lưu dịch mắt, phòng bệnh glôcôm ở người huyết áp cao.

Cách khác để cải thiện sức khỏe tổng thể của mắt là thực hiện các bài tập. Hãy ngồi thoải mái trên mặt phẳng. Chọn một điểm trên sàn, cách khoảng 3 m và tập trung nhìn vào đó. Vẽ hình số 8 tưởng tượng và đảo mắt theo chữ. Tiếp tục vẽ trong 30 giây, sau đó đổi hướng. Thực hiện lặp lại 7-10 lần.

Bảo vệ mắt khỏi chấn thương

Chấn thương mắt có thể gây ra bệnh glôcôm thứ phát. Một số mẹo phòng ngừa bệnh bao gồm đeo kính bảo hộ phù hợp khi làm việc với các dụng cụ điện, môi trường hóa chất hoặc tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm.

Kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc

Căng thẳng mạn tính cùng với giấc ngủ kém có thể làm tăng nhãn áp và gây tổn thương dây thần kinh thị giác. Để phòng ngừa bệnh glôcôm, mỗi người nên kiểm soát căng thẳng bằng cách hít thở sâu, thiền định hoặc các hình thức chánh niệm khác. Hình thành thói quen ngủ ngon, không sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Bảo Bảo (Theo Health Shots)