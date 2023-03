5 bệnh bao quy đầu thường gặp

Đa phần các bệnh ở bao quy đầu không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể gây phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày.

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu Thận học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, bao quy đầu là cấu trúc bao bọc bên ngoài quy đầu, có nhiệm vụ bảo vệ dương vật. Khi bộ phận này bị tổn thương, nếu không được điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Một số bệnh thường gặp ở bao quy đầu như:

Hẹp bao quy đầu

Là tình trạng da bao quy đầu không tuột lên hoàn toàn khỏi quy đầu. Ở trẻ sơ sinh, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, có thể kéo dài tới khi trưởng thành. Khi đến tuổi dậy thì, dương vật phát triển nhanh, to và dài ra, bao quy đầu sẽ tự tuột ra ngoài.

Ở trẻ lớn hoặc người trưởng thành, hẹp bao quy đầu nếu không có vấn đề nghiêm trọng có thể áp dụng điều trị bảo tồn bằng kem thoa steroid hoặc áp dụng kỹ thuật nong da quy đầu. Trường hợp bôi thuốc không hiệu quả, bác sĩ sẽ cân nhắc chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ Ngọc Thiện tư vấn cho người bệnh trước khi tiến hành điều trị. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nghẹt bao quy đầu

Có biểu hiện thường gặp là sưng mô bao quy đầu, cản trở tuần hoàn máu. Người bệnh không nên cố gắng tự khắc phục mà cần nhanh chóng tới bệnh viện để có biện pháp can thiệp kịp thời. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sẽ dùng thuốc gây tê để làm giảm sưng cục bộ, hạn chế đau đớn cho người bệnh. Nếu tình trạng sưng do nghẹt bao quy đầu tái phát, cắt vùng da này có thể là lựa chọn điều trị tốt nhất.

Viêm bao quy đầu do nhiễm trùng

Viêm quy đầu thường dẫn tới viêm bao quy đầu. Ngoài ra, tình trạng hẹp bao quy đầu có thể gây khó khăn cho nam giới khi vệ sinh, dẫn tới tình trạng viêm nhiễm. Để điều trị, bác sĩ có thể chỉ định dùng kem bôi steroid hoặc thuốc mỡ có kháng sinh và chống nấm để cải thiện triệu chứng.

Viêm bao quy đầu do dị ứng

Những triệu chứng thường gặp là xuất hiện những mảng màu xám, nâu, đỏ trên da; da nhạy cảm, dày cộm hoặc ngứa; xuất hiện mụn nước, sần sùi hoặc phát ban; có vết trầy xước hoặc khô nứt nẻ trên da; tiểu máu, khó tiểu; sưng, đau bìu; đau nhức sau khi quan hệ tình dục và kéo dài hơn 2 giờ.

Trường hợp viêm nhẹ, người bệnh có thể tự điều trị tại nhà bằng cách chườm lạnh vào vùng bị ảnh hưởng trong khoảng 20 phút mỗi ngày để giảm sưng đau, thoa kem hydrocortisone 1% hoặc thuốc mỡ giảm ngứa; điều trị dị ứng bằng thuốc diphenhydramine hoặc cetirizine; tránh tiếp xúc với hóa chất gây kích thích, chuyển sang những sản phẩm dịu nhẹ. Nếu dương vật hoặc bao quy đầu bị trầy xước thì cần băng bằng gạc sạch để giảm kích thích các mô.

Chất bôi trơn trong bao cao su có thể gây dị ứng bao quy đầu. Ảnh: Freepik

Khô và nứt bao quy đầu

Tình trạng này thường xảy ra do nhiễm trùng nấm men candida albicans, không giữ vệ sinh dương vật, mụn rộp do quan hệ tình dục không an toàn. Bên cạnh những triệu chứng khô nứt, người bệnh có thể cảm thấy da kích ứng, sưng trắng hay tấy đỏ, tiết dịch trắng, co thắt bao quy đầu...

Bác sĩ Thiện chia sẻ, các bệnh lý trên có mối quan hệ mật thiết với chức năng sinh sản của nam giới. Do đó, nến nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở bao quy đầu, người bệnh nên đi khám càng sớm càng tốt để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Phi Hồng