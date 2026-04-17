4 thực phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ đục thủy tinh thể

Kiwi, trứng, cá hồi, bí đỏ tốt cho mắt, có thể hỗ trợ giảm nguy cơ đục thủy tinh thể khi bổ sung vào chế độ ăn lành mạnh.

Đục thủy tinh thể là tình trạng xuất hiện vùng mờ đục trong thủy tinh thể của mắt, có thể gây mờ mắt, khiến việc đọc sách, lái xe và các hoạt động khác trở nên khó khăn. Dù một số yếu tố nguy cơ (như tiền sử gia đình) không thể kiểm soát, bệnh vẫn có thể phòng ngừa phần nào nhờ chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Dưới đây là 4 loại thực phẩm tốt cho mắt.

Kiwi

Vitamin C là dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe mắt. Nồng độ vitamin C cao trong máu có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Kiwi là trái cây giàu dinh dưỡng, chứa hơn 20 loại vitamin và khoáng chất. Nó cũng có hàm lượng vitamin C cao, quả ruột vàng cung cấp hơn 100% lượng vitamin C cơ thể cần hàng ngày (DV).

Trứng

Trứng cung cấp các dưỡng chất quan trọng, bao gồm protein chất lượng cao. Gần một nửa lượng protein và phần lớn vitamin, khoáng chất của trứng tập trung ở lòng đỏ.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, trứng có thể là một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch ở hầu hết người trưởng thành. Lòng đỏ trứng chứa zeaxanthin - sắc tố carotenoid hỗ trợ sức khỏe mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Cá hồi

Không chỉ chứa protein chất lượng cao cùng các vi chất như selen và iốt, các loại cá béo như cá hồi còn giàu axit béo omega-3. Ăn thực phẩm nhiều omega-3 thường xuyên có liên quan đến giảm nguy cơ mắc đục thủy tinh thể. Ngoài cá hồi, bạn cũng có thể bổ sung omega-3 từ các thực phẩm như quả óc chó, hạt lanh và hạt chia.

Bí đỏ

Bí đỏ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho mắt như lutein và zeaxanthin - các chất chống oxy hóa giúp lọc ánh sáng có hại và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Thực phẩm này cũng giàu vitamin C, góp phần bảo vệ thủy tinh thể khỏi tổn thương do oxy hóa.

Nó còn có lượng lớn vitamin A và beta-carotene, hỗ trợ bảo vệ giác mạc và giảm nguy cơ mắc bệnh mắt. Vitamin E cùng với kẽm trong bí đỏ và hạt bí cũng giúp bảo vệ tế bào mắt, duy trì sức khỏe võng mạc.

Để tối đa hóa lợi ích cho sức khỏe mắt, các chuyên gia khuyên nên thêm bí đỏ nghiền vào sinh tố, bột yến mạch hoặc làm bánh. Mặc dù bí đỏ sống chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng nấu chín có thể giúp tăng khả năng hấp thụ một số carotenoid nhất định.

Bên cạnh chế độ ăn uống, một số thay đổi trong lối sống cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh. Cụ thể là không hút thuốc hoặc bỏ thuốc lá, hạn chế uống rượu, duy trì cân nặng hợp lý và đeo kính râm chống tia UV khi ra ngoài.

Bảo Bảo (Theo Verywell Health)