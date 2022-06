4 thực phẩm giúp giảm chất béo xấu

Uống trà xanh, nước chanh, ăn cải bó xôi, và quả óc chó có thể giúp giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh huyết áp và tim mạch.

Cholesterol là chất béo di chuyển qua máu, thông qua loại protein được gọi là lipoproteins. Một số đến từ các thực phẩm tiêu thụ hàng ngày, song phần lớn (khoảng 80%) là do gan tạo ra. Cholesterol sản sinh hormones và vitamin D, hai thành phần quan trọng tạo nên các tế bào.

Lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) vận chuyển cholesterol đến các tế bào cần thiết. LDL cũng được gọi là cholesterol "xấu", bởi chúng có thể dính vào thành động mạch, làm tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến bệnh đau tim hoặc đột quỵ.

Mức LDL tăng lên, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Đây là lý do tại sao các chuyên gia khuyến nghị kiểm tra nồng độ cholesterol và có thực đơn ăn uống lành mạnh để đảm bảo một sức khỏe tốt.

Nghiên cứu do Mayo Clinic, Mỹ và Trung tâm Richardson tại Đại học Manitoba, Canada thực hiện cho thấy đối với một số người, phương pháp "lấy thực phẩm làm thuốc" rất hiệu quả để giảm mức cholesterol. Trước đó, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng sử dụng một số loại thức ăn cụ thể giúp giảm lượng LDL một cách bền vững.

Trà xanh

Trà xanh là một nguồn giàu polyphenol. Theo tiến sĩ Rupali Datta, Đại học Công nghệ Michigan, trà xanh có nồng độ polyphenol cao nhất, không chỉ giúp giảm cholesterol LDL, còn làm tăng mức cholesterol HDL (còn gọi là cholesterol tốt).

Nghiên cứu trước đó cho thấy, nếu uống nhiều trà xanh và trà đen trong ba tháng, kèm theo chế độ ăn uống hợp lý, một người có thể giảm 16% lượng cholesterol xấu, giảm nguy cơ ung thư.

Quả chanh

Chanh (hoặc tất cả các loại trái cây họ cam quýt) chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp thải độc tố và giảm viêm. Các loại hoa quả này chứa nhiều hesperidin, có thể làm giảm các triệu chứng tăng huyết áp.

Quả chanh giàu hợp chất pectin (chất xơ) và limonoid, giúp làm chậm quá trình xơ vữa động mạch và giảm lượng cholesterol LDL trong máu. Các chất chống oxy hóa cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ.

Chanh và các loại quả họ cam quýt giàu chất xơ, chứa nhiều vitamin C, giúp giảm lượng cholesterol LDL trong máu. Ảnh: Freepik

Cải bó xôi

Cải bó xôi chứa nhiều chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe, nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng.

"Chất xơ trong cải bó xôi có thể làm giảm lượng cholesterol xấu lưu thông khắp cơ thể. Nguyên nhân là do chất xơ và cholesterol liên kết với nhau, từ đó được đào thải ra ngoài cơ thể một cách tự nhiên", chuyên gia dinh dưỡng Trista Best tại Balance One Supplements cho biết.

Quả óc chó

Nghiên cứu do Đại học California thực hiện cho thấy ăn quả óc chó có thể hiệu quả trong việc giảm cân và cải thiện mức cholesterol trong cơ thể. Các nhà khoa học cũng phát hiện rằng bổ sung quả óc chó vào thực đơn hàng ngày tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch.

Nguyên nhân là loại hạt này chứa nhiều chất béo không bão hòa, còn gọi là chất béo tốt. Chất béo không bão hòa tồn tại dưới hai dạng đơn thể và đa thể.

Chất béo không bão hòa đơn thể có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu, trong khi chất béo không bão hòa đa thể, tiêu biểu là omega 3 và omega 6 bảo vệ tim mạch, làm giảm cứng khớp, viêm khớp.

