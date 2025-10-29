4 thói quen gây viêm đường tiết niệu ở nam giới

Nam giới có thể bị viêm đường tiết niệu do hay nhịn tiểu, uống ít nước, vệ sinh không đúng cách hay quan hệ tình dục thiếu lành mạnh.

BS.CKI Phạm Cao Tháp, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho hay viêm nhiễm đường tiết niệu thường gặp ở nữ giới nên nam giới thường chủ quan hoặc ngại thăm khám. Không ít nam giới bị viêm nhiễm nặng, gây nhiều biến chứng đến sức khỏe sinh lý. Tình trạng này có thể lan đến các bộ phận sinh dục, ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt, tinh hoàn, mào tinh hoàn, thậm chí gây tổn thương thận.

Bác sĩ Tháp cho biết 4 thói quen xấu là "thủ phạm" gây bệnh viêm đường tiết niệu mà nam giới nên tránh.

Uống ít nước

Uống không đủ nước khiến lượng nước tiểu giảm, vi khuẩn không được tống xuất ra ngoài. Nước tiểu cô đặc còn tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nam giới nên uống đủ nước mỗi ngày, khoảng 1,5-2 lít nước tùy vào thể trạng. Uống nhiều hơn nếu hoạt động ngoài trời, tập thể thao.

Uống ít nước có thể làm tăng nguy cơ viêm đường tiết niệu. Ảnh được tạo bởi AI

Nhịn tiểu

Nhịn tiểu lâu khiến nước tiểu ứ đọng trong bàng quang, tạo điều kiện cho vi khuẩn e.coli sinh sôi và gây bệnh. Thói quen này cũng dễ gây viêm nhiễm bàng quang, có thể lan đến thận, gây tổn thương thận. Nam giới nên đi tiểu ngay khi có nhu cầu, không nên nhịn quá 3-4 giờ.

Vệ sinh vùng kín không đúng cách

Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tấn công gây viêm nhiễm. Nam giới nên vệ sinh vùng kín hằng ngày bằng nước sạch hoặc dung dịch nhẹ, lau khô bằng khăn mềm, sạch, làm sạch phần bao quy đầu vì dễ tích tụ vi khuẩn. Sau khi vận động, tiết nhiều mồ hôi, cần vệ sinh ngay để tránh viêm nhiễm. Giữ vùng kín khô thoáng, thay quần lót mỗi ngày.

Quan hệ tình dục không an toàn

Vi khuẩn giang mai, lậu có thể xâm nhập qua đường tình dục, gây viêm đường tiết niệu và các bệnh lây qua đường tình dục như bệnh lậu, giang mai hoặc viêm bao quy đầu, viêm mào tinh hoàn. Quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách để giảm nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn và các bệnh lây qua đường tình dục. Sau quan hệ, hãy vệ sinh sạch sẽ vùng kín.

Ngoài ra, người bị sỏi tiết niệu, thận ứ nước, tiểu đường cũng có nguy cơ mắc bệnh viêm tiết niệu cao hơn.

Bác sĩ Tháp khuyên nam giới nên lưu ý các dấu hiệu cảnh báo bệnh như tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu nhiều lần nhưng lượng nước ít, tiểu ra máu, thay đổi màu sắc hoặc mùi nước tiểu, đau ở vùng chậu, bị sốt kéo dài, mệt mỏi, buồn nôn hoặc nôn ói. Khi bị viêm nhiễm, người bệnh cần đến bệnh viện để được điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Hà Thanh