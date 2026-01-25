4 thói quen dùng điện thoại làm tăng độ cận thị

Sử dụng điện thoại liên tục không cho mắt nghỉ ngơi, xem trong bóng tối, ở khoảng cách gần có thể khiến cận thị tiến triển nhanh.

Cận thị có xu hướng phổ biến ở trẻ em và người trẻ tuổi. Bên cạnh yếu tố di truyền, lối sống hiện đại, trong đó có sử dụng các thiết bị điện tử, góp phần gia tăng tình trạng này. Theo ThS.BS Lê Thanh Huyền, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, điện thoại thông minh trở thành vật dụng quen thuộc trong học tập, làm việc và giải trí. Tuy nhiên, nếu sử dụng kéo dài khiến mắt phải điều tiết liên tục ở khoảng cách gần, từ đó làm tăng nguy cơ cận thị hoặc khiến độ cận nặng hơn.

Sử dụng điện thoại khi đang di chuyển

Nhiều người có thói quen xem điện thoại khi đi bộ hoặc ngồi trên ô tô, xe buýt. Trong điều kiện chuyển động liên tục, khoảng cách giữa mắt và màn hình cũng thay đổi liên tục, mắt phải điều chỉnh thường xuyên để bắt kịp hình ảnh và chữ số trên màn hình. Sự rung lắc này khiến mắt nhanh mỏi, tăng gánh nặng điều tiết, từ đó có thể làm độ cận tiến triển nhanh hơn nếu duy trì trong thời gian dài.

Dùng điện thoại trong bóng tối

Thói quen tắt đèn trong phòng tối hoặc trùm chăn xem điện thoại cũng ảnh hưởng tới độ cận. Khi sử dụng thiết bị điện tử trong điều kiện ánh sáng không phù hợp, mắt phải làm việc nhiều hơn để thích nghi với sự chênh lệch độ sáng, dễ gây nhức mỏi, khô mắt và giảm thị lực. Nếu lặp lại thường xuyên, thói quen này có thể gây tổn thương thị giác, thúc đẩy quá trình tăng độ cận.

Bác sĩ Huyền kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khoảng cách nhìn quá gần

Khoảng cách an toàn khi sử dụng điện thoại là khoảng 30-40 cm tính từ mắt đến màn hình, song nhiều người thường cầm thiết bị quá gần, đặc biệt là người đã bị cận thị. Nhìn gần kéo dài khiến mắt điều tiết liên tục, nhanh mỏi và tăng nguy cơ tiến triển cận thị. Ánh sáng từ màn hình khi chiếu trực tiếp ở khoảng cách gần cũng có thể gây hại cho mắt nếu không được kiểm soát hợp lý.

Sử dụng thiết bị điện tử liên tục, không cho mắt nghỉ

Xem điện thoại liên tục trong thời gian dài mà không có khoảng nghỉ khiến cơ điều tiết mắt bị quá tải. Trong quá trình sử dụng điện thoại, nhiều người còn quên chớp mắt, dẫn đến khô, mỏi mắt. Các chuyên gia khuyến cáo nên làm việc theo quy tắc 20-20-20, tức sau mỗi 20 phút làm việc cho mắt nghỉ ngơi ít nhất 20 giây và nhìn xa 20 feet (tương đương 6 mét), kết hợp chớp mắt thường xuyên để giảm căng thẳng cho mắt.

Để hạn chế nguy cơ tăng độ, ngoài điều chỉnh các thói quen xấu trên, bác sĩ Huyền khuyến cáo người cận thị nên bổ sung chế độ ăn hợp lý, đa dạng thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Khám mắt định kỳ cũng giúp theo dõi và kiểm soát sự tiến triển của các tật khúc xạ.

Thu Giang