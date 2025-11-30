4 sai lầm khiến mụn trứng cá dai dẳng

Điều trị mụn bằng sản phẩm cấp tốc, chăm sóc da không đúng cách và sinh hoạt kém lành mạnh đều có thể khiến mụn trứng cá dai dẳng, tái phát nặng hơn.

BS.CKI Nguyễn Thị Việt Hà, khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết mụn trứng cá không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà là bệnh lý da liễu cần được điều trị bài bản. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến tình trạng mụn trứng cá kéo dài, tái phát.

Bỏ qua yếu tố lối sống

Thức khuya, thiếu ngủ, căng thẳng, chế độ ăn nhiều đường, đồ ngọt, sữa, thức ăn nhanh, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ đều có thể làm mụn bùng phát. Nhiều người chỉ chú trọng vào thuốc bôi hoặc mỹ phẩm mà bỏ qua điều chỉnh chế độ sinh hoạt khiến điều trị không mang lại hiệu quả bền vững.

Bác sĩ Hà khuyến cáo để kiểm soát mụn hiệu quả, người bệnh ngoài điều trị y khoa cần kết hợp điều chỉnh lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước, hạn chế căng thẳng, tập luyện thể thao điều độ.

Lạm dụng thuốc chứa corticoid

Theo bác sĩ Hà, các sản phẩm được quảng cáo "trắng da, hết mụn cấp tốc" thường chứa corticoid. Ban đầu khi sử dụng, da có thể láng mịn, mụn giảm nhanh, nhưng sau một thời gian ngắn mụn tái phát nặng hơn, da trở nên mỏng yếu, dễ kích ứng, thậm chí gây viêm da nặng.

Một số loại thuốc đặc hiệu thường được chỉ định khi mụn trứng cá nặng cần được bác sĩ theo dõi chặt chẽ vì có thể gây rối loạn lipid máu, suy chức năng gan, thận và dị tật thai nhi (nếu dùng ở phụ nữ mang thai).

Bác sĩ khoa Da liễu soi da cho một người bệnh sau điều trị mụn trứng cá. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chăm sóc da quá mức

Một sai lầm khác thường gặp ở người bị mụn trứng cá là rửa mặt quá nhiều lần trong ngày, dùng sữa rửa mặt có độ kiềm mạnh kết hợp tẩy tế bào chết liên tục với mong muốn làm sạch mụn nhanh chóng. Thực tế, điều này khiến lớp bảo vệ tự nhiên của da bị tổn thương, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, làm mụn tái phát, kéo dài.

Nóng vội, thiếu kiên nhẫn

Bác sĩ Hà cho hay mụn trứng cá là bệnh mạn tính, cần điều trị trong thời gian dài. Người bệnh không nên kỳ vọng "hết mụn trong vài ngày" vì chu kỳ tái tạo da và tác động của thuốc thường kéo dài hàng tuần đến hàng tháng. Bỏ dở điều trị giữa chừng hoặc thay đổi liên tục sản phẩm chăm sóc da gây thêm rối loạn trên da.

Các phác đồ điều trị mụn hiện nay rất đa dạng, có thể bao gồm thuốc bôi chứa retinoid, benzoyl peroxide, kháng sinh tại chỗ, thuốc uống hoặc kết hợp các liệu pháp hiện đại như ánh sáng xanh, laser, peel da y khoa. Bác sĩ lựa chọn phương pháp phù hợp dựa vào mức độ mụn, cơ địa của từng cá nhân.

Người bệnh cần tuân thủ phác đồ, tái khám định kỳ và kiên nhẫn theo dõi tình trạng. Khi điều trị đúng cách, đa số trường hợp mụn trứng cá có thể kiểm soát tốt, hạn chế sẹo và cải thiện rõ rệt diện mạo làn da.

Thanh Ba