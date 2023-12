4 món ăn uống làm giảm sinh lý nam

Nam giới nên hạn chế ăn xúc xích, nhai kẹo cao su vị bạc hà, uống nước trong chai nhựa hay nước tonic vì có thể ảnh hưởng đến chuyện chăn gối.

Hoạt động tình dục giúp làm giãn mạch máu, tăng cường vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể đồng thời giảm huyết áp. Tuy nhiên, thực phẩm có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Dưới đây là những món ăn cần hạn chế trước khi "yêu".

Bạc hà

Mùi hôi miệng có thể tạo ra rào cản trong giao tiếp và tình cảm giữa vợ chồng. Nhai kẹo cao su vị bạc hà trước khi quan hệ có thể giảm ham muốn tình dục. Chất menthol trong bạc hà được chứng minh là làm giảm nồng độ hormone testosterone.

Nhai kẹo cao su bạc hà cho phép nhiều không khí đi vào hệ tiêu hóa, có thể gây ợ hơi và cảm giác khó chịu. Để giảm mùi hơi thở, mỗi người nên chọn trà bạc hà vì chúng chứa hàm lượng tinh dầu thấp hơn hoặc đánh răng đều đặn.

Xúc xích

Thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích không tốt cho sinh lý. Chúng cung cấp rất ít dinh dưỡng nhưng lại có hàm lượng chất béo bão hòa cao nên dễ làm tắc nghẽn động mạch dương vật và âm đạo.

Lúa mì nguyên hạt chế biến thành bột mì trắng để làm bánh mì có thể mất khoảng 3/4 lượng kẽm - khoáng chất cần thiết cho khả năng tình dục của nam giới và sinh sản.

Ăn món chiên, rán nhiều dầu mỡ có thể ảnh hưởng đến sinh lý nam. Ảnh: Freepik

Nước tonic

Nước tonic là loại nước ngọt có ga, thành phần chính là soda và quinine. Trong đó, quinine có thể làm giảm nồng độ testosterone và ảnh hưởng đến chức năng tình dục.

Đồ uống có ga cũng chứa chất làm ngọt nhân tạo cao như aspartame, tác động đến chất dẫn truyền thần kinh serotonin và dopamine. Vì vậy, người uống nhiều nước ngọt ít có khả năng bị kích thích tình dục.

Nước uống đóng chai

Chai nhựa được làm từ BPA (Bisphenol A) có tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản ở nam và nữ. Nghiên cứu năm 2023 của Trường Đại học Nội thất Beira (Bồ Đào Nha) cho thấy tiếp xúc với đồ vật được làm từ nhựa chứa BPA có thể thay đổi nồng độ của một số hormone, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của nam giới, có khả năng dẫn đến vô sinh.

Huyền My (Theo Eat This, Not That)