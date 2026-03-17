4 hiểu lầm thường gặp về bệnh glôcôm

Người mắc glôcôm đều bị tăng nhãn áp, chắc chắn dẫn đến mù lòa hoặc bệnh có thể chữa khỏi là những hiểu lầm phổ biến.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh glôcôm (tăng nhãn áp, thiên đầu thống hay cườm nước) nằm trong nhóm 5 nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa trên toàn cầu, cùng với tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, bệnh võng mạc đái tháo đường và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Bệnh gây tổn thương dây thần kinh thị giác, có xu hướng tiến triển và không hồi phục, thường liên quan đến mất cân bằng trong sản xuất - dẫn lưu thủy dịch trong mắt.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ ra những hiểu lầm về bệnh thường gặp của nhiều người.

100% trường hợp mắc glôcôm đều tăng nhãn áp

Glôcôm là một nhóm bệnh về mắt, có thể xảy ra cả khi nhãn áp bình thường (11-21 mmHg) và nhãn áp tăng cao. Tuy nhiên, tăng nhãn áp kéo dài có thể dẫn đến bệnh glôcôm. Nhiều người bệnh glôcôm có tình trạng nhãn áp không ổn định, lúc tăng lúc không. Một số người mắc glôcôm mà không tăng nhãn áp, bệnh diễn tiến âm thầm, không gây đau, đỏ mắt hay đau đầu dữ dội nên dễ bị bỏ qua. Khi thị lực giảm hẳn do dây thần kinh bị tổn thương nặng thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh glôcôm có thể chữa khỏi

Bác sĩ Phúc cho hay nhiều người chủ quan, điều trị muộn vì cho rằng glôcôm có thể chữa khỏi. Song bệnh gây lõm, teo đĩa thị thần kinh và khiến thị trường (vùng nhìn) bị thu hẹp. Các tổn thương này không thể hồi phục nếu phát hiện và can thiệp muộn. Phương pháp điều trị tùy thuộc vào mức độ tổn thương thần kinh thị giác, kiểm soát nhãn áp và làm chậm sự tiến triển bệnh.

Bác sĩ Phúc khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Glôcôm gây chảy nước mắt liên tục

Tên gọi dân gian của glôcôm là cườm nước khiến nhiều người cho rằng bệnh sẽ gây chảy nước mắt liên tục. Một số người sau khi được chẩn đoán mắc cườm nước đã thắc mắc vì sao bản thân không có triệu chứng này. Bác sĩ Phúc giải thích glôcôm có thể gây chảy nước mắt nhưng đây không phải dấu hiệu điển hình. Trường hợp mắc bệnh glôcôm góc đóng, áp lực nội nhãn tăng đột ngột, gây đau nhức, đỏ mắt, nhìn mờ, kèm theo phản xạ chảy nước mắt. Trong khi đó, glôcôm góc mở thường tiến triển âm thầm, áp lực nội nhãn tăng dần nên người bệnh thường không chảy nước mắt.

Mắc glôcôm chắc chắn sẽ bị mù

Glôcôm dễ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, tùy theo giai đoạn của bệnh kết hợp với điều trị đúng cách có thể giúp làm chậm tiến triển tổn thương dây thần kinh và bảo tồn thị lực. Nhiều người sống chung với bệnh vài chục năm, thị lực có thể bị suy giảm nhưng vẫn đảm bảo sinh hoạt, làm việc.

Glôcôm có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh. Bác sĩ Phúc khuyến cáo mỗi người nên khám mắt định kỳ 6-12 tháng một lần. Người có nguy cơ cao như trên 40 tuổi, có tiền sử gia đình mắc glôcôm, mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường; có tật khúc xạ như cận thị, viễn thị; từng chấn thương mắt, viêm mắt kéo dài hoặc sử dụng corticosteroid trong thời gian dài... nên khám mắt thường xuyên hơn.

Ngọc Kim Thắm