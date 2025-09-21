4 điều nên làm buổi sáng giảm lão hóa da

Uống nước ấm, làm sạch và dưỡng ẩm da, thoa kem chống nắng, bổ sung thực phẩm giàu vitamin cùng chất chống oxy hóa làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn, sạm nám da.

BS.CKI Lê Nguyễn Thủy Våy, đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ngoài yếu tố di truyền và lão hóa tự nhiên, thói quen buổi sáng có tác động lớn đến sức khỏe làn da. Duy trì lối sống khoa học từ sớm và lâu dài để da chậm lão hóa, ít nếp nhăn, sáng khỏe và đều màu hơn.

Uống nước ấm khi vừa thức dậy

Sau giấc ngủ đêm dài 6-8 giờ, cơ thể thường thiếu nước nhẹ, khiến da kém đàn hồi, dễ khô ráp và hình thành nếp nhăn. Do đó, bạn nên bắt đầu ngày mới bằng cách uống một cốc nước ấm, vừa giúp lưu thông máu vừa có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, thải độc tốt hơn, giúp giảm cân và ngăn ngừa mất nước cho cơ thể.

Khi được cung cấp đủ nước từ bên trong, bề mặt da sẽ mịn màng, căng bóng và ít nếp nhăn hơn. Nên hạn chế uống cà phê hoặc trà khi vừa thức dậy, bụng đang rỗng, vì caffein có thể gây mất nước, thay vào đó ưu tiên nước lọc hoặc nước chanh loãng ấm.

Bác Vy khám da cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Làm sạch và dưỡng ẩm da

Ban đêm, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh khiến da dễ bóng dầu, kèm theo bụi mịn tích tụ có thể làm bít tắc lỗ chân lông. Sau khi thức dậy nên rửa mặt ngay để loại bỏ dầu thừa, tạp chất. Kết hợp massage nhẹ nhàng để kích thích lưu thông máu và giúp da căng mịn.

Người có làn da khô nên chọn sữa rửa mặt thành phần dịu nhẹ, ít tạo bọt để tránh mất ẩm, trong khi da dầu hoặc hỗn hợp ưu tiên loại làm sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Với da nhạy cảm hay dễ nổi mụn, nên dùng sản phẩm không chứa dầu, không hương liệu để hạn chế kích ứng. Sau bước làm sạch, nên thoa kem dưỡng ẩm để củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm khô ráp và ngăn ngừa nếp nhăn li ti xuất hiện sớm.

Thoa kem chống nắng

Bác sĩ Vy cho biết tia cực tím (UV) là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da sớm. Mọi người nên thoa kem chống nắng ngay cả khi chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn để bảo vệ da khỏi tác động của tia UVA/UVB, hạn chế tổn thương sắc tố.

Nên chọn kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF từ 30 trở lên, thoa trước khi ra ngoài 30 phút và thoa lại sau 2-3 giờ nếu hoạt động nhiều dưới nắng. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính cũng có thể gây sạm da, do đó dùng kem chống nắng buổi sáng rất cần thiết ngay cả khi làm việc trong nhà.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin và chất chống oxy hóa

Một bữa sáng đủ chất với thực phẩm giàu vitamin C (cam, bưởi, dâu tây), vitamin E (hạt óc chó, hạnh nhân), kẽm và omega-3 (cá hồi, hạt chia) giúp chống oxy hóa, kích thích tái tạo collagen, từ đó cải thiện độ đàn hồi, giảm nguy cơ nám da. Ngược lại, thói quen bỏ bữa hoặc dùng đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ, nhiều đường lại khiến da dễ xỉn màu, kém sức sống và lão hóa sớm.

Bác sĩ Vy khuyến cáo duy trì 4 thói quen trên là nền tảng để hạn chế nhăn da và sạm nám. Với trường hợp da đã lão hóa, có nám hoặc nếp nhăn sâu, cần kết hợp thêm các phương pháp y khoa như peel, laser, RF hay tiêm dưỡng chất để đạt hiệu quả rõ rệt. Cần duy trì lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng để da khỏe đẹp từ bên trong.

Minh Hương