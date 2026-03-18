4 dấu hiệu bong võng mạc do đái tháo đường

Bong võng mạc do đái tháo đường có thể tiến triển âm thầm, đôi khi xuất hiện các dấu hiệu như đốm đen, vùng tối trong tầm nhìn, giảm hoặc mất thị lực.

Bệnh võng mạc đái tháo đường là biến chứng thường gặp của bệnh đái tháo đường, xảy ra khi các mạch máu nuôi dưỡng võng mạc bị tổn thương. Võng mạc là lớp mô nhạy cảm với ánh sáng nằm ở bên trong nhãn cầu, đóng vai trò tiếp nhận hình ảnh và truyền tín hiệu thị giác đến não.

Theo bác sĩ Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, biến chứng này có thể xuất hiện ở người mắc bệnh đái tháo đường type 1 hoặc type 2, đặc biệt khi thời gian mắc bệnh kéo dài hoặc đường huyết không được kiểm soát tốt. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường tiến triển âm thầm và ít biểu hiện rõ ràng. Khi tổn thương võng mạc kéo dài, các mạch máu bất thường có thể hình thành, gây rò rỉ dịch hoặc xuất huyết trong mắt. Tình trạng này có thể làm võng mạc bị kéo căng, tăng nguy cơ bong võng mạc và ảnh hưởng đến khả năng nhìn. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể nhận thấy một số dấu hiệu bất thường về thị lực.

Xuất hiện đốm đen hoặc vệt đen trôi nổi trong tầm nhìn

Người bệnh có thể thấy những chấm đen, sợi mảnh hoặc vệt như mạng nhện di chuyển trong tầm nhìn. Hiện tượng này thường được mô tả giống như có vật thể nhỏ trôi nổi trước mắt. Đây có thể là dấu hiệu xuất huyết dịch kính hoặc tổn thương võng mạc liên quan đến bệnh võng mạc đái tháo đường.

Bác sĩ Hưng thăm khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Thị lực thay đổi bất thường

Một số người bệnh nhận thấy thị lực thay đổi thất thường trong ngày, lúc nhìn rõ hơn, lúc lại mờ hơn. Sự thay đổi này có thể liên quan đến tình trạng phù võng mạc hoặc tổn thương các mạch máu trong mắt do đái tháo đường.

Xuất hiện vùng tối trong tầm nhìn

Khi võng mạc bị tổn thương hoặc bắt đầu bong ra khỏi lớp mô phía dưới, người bệnh có thể thấy một vùng tối hoặc khoảng trống xuất hiện trong tầm nhìn. Vùng này có thể lan rộng dần nếu bong võng mạc tiến triển.

Giảm hoặc mất thị lực

Nhìn mờ là một trong những biểu hiện khá phổ biến khi võng mạc bị tổn thương. Người bệnh có thể gặp khó khăn khi đọc chữ nhỏ, nhìn xa hoặc nhận diện chi tiết của vật thể, có thể xuất hiện từng lúc hoặc kéo dài nếu bệnh tiến triển. Ở giai đoạn nặng, bong võng mạc có thể khiến thị lực giảm rõ rệt hoặc mất thị lực ở một phần hoặc toàn bộ mắt bị ảnh hưởng. Người bệnh nên đi khám và xử trí sớm để hạn chế nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo người mắc bệnh đái tháo đường cần kiểm soát tốt đường huyết, duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý để hạn chế nguy cơ tổn thương mạch máu ở mắt, khám mắt định kỳ để theo dõi tình trạng võng mạc.

Thu Giang