4 công nghệ thu nhỏ lỗ chân lông

Các công nghệ như SUPERB, vi kim RF, IPL hay laser CO2 Fractional làm se khít lỗ chân lông, giúp da mịn màng, săn chắc và tươi trẻ hơn.

Lỗ chân lông to khiến da mất đi vẻ mịn màng, dễ gây bít tắc, hình thành mụn và nhiều vấn đề da liễu khác. BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, gợi ý các công nghệ hiện đại giúp thu nhỏ lỗ chân lông.

SUPERB

SUPERB sử dụng năng lượng siêu âm tần số cao tác động xuyên sâu tới lớp trung bì của da, hỗ trợ kích thích da tự sản sinh collagen và elastin, những thành phần quan trọng giúp da săn chắc và duy trì độ đàn hồi cần thiết. Nhờ đó, cấu trúc da được tái tạo, lỗ chân lông se khít dần. Theo bác sĩ Linh, công nghệ này se khít lỗ chân lông mà không cần can thiệp xâm lấn, an toàn, ít gây đau, không làm tổn thương bề mặt da.

Bác sĩ Linh sử dụng công nghệ SUPERB để se khít lỗ chân lông cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Công nghệ ánh sáng xung cường độ cao (IPL)

IPL là công nghệ sử dụng dải ánh sáng năng lượng cao tác động sâu vào da giúp thu nhỏ lỗ chân lông thông qua việc làm săn chắc da và ức chế phần nang lông phì đại. IPL còn cải thiện sắc tố da, điều trị mụn và đều màu da.

Quá trình thực hiện IPL nhẹ nhàng, không xâm lấn, ít gây khó chịu và người điều trị có thể sinh hoạt bình thường ngay sau khi làm. Nhờ khả năng tác động đa mục tiêu, phương pháp này phù hợp cho những người vừa muốn thu nhỏ lỗ chân lông vừa muốn khắc phục các khuyết điểm của làn da.

Laser CO2 Fractional

Laser CO2 Fractional thường được bác sĩ chỉ định cho người có lỗ chân lông to, da sần sùi, kém mịn hoặc có sẹo mụn. Công nghệ này tạo ra những vi tổn thương nhỏ trên da, tự kích thích tăng sinh và làm bong tróc đi lớp da sần sùi.

Bác sĩ Linh cho hay laser CO2 Fractional còn có hiệu quả rõ rệt trong điều trị sẹo lõm, sẹo rỗ lâu năm. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này, nhất là người có làn da quá nhạy cảm hoặc đang bị viêm nhiễm, cần khám kỹ trước khi điều trị và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc da sau thủ thuật.

Vi kim RF

Vi kim RF sử dụng sóng vô tuyến có thể se khít lỗ chân lông nhờ sự kết hợp giữa vi kim siêu nhỏ và sóng RF tần số cao. Nhờ cơ chế kép này, làn da trở nên săn chắc và lỗ chân lông được thu nhỏ rõ rệt.

Vi kim RF phù hợp cho người có da nhờn, kém đàn hồi, lỗ chân lông to và mong muốn cải thiện toàn diện cả bề mặt lẫn cấu trúc da. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, người bệnh cần tuân thủ đúng liệu trình và chăm sóc da theo hướng dẫn của bác sĩ.

Minh Hương