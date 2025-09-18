4 bệnh da liễu thường gặp ở trẻ nhỏ

Rôm sảy, chốc, nấm da và các bệnh về da do ánh nắng rất phổ biến ở trẻ em.

ThS.BS Quách Thu Trang, Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết hệ miễn dịch và tuyến mồ hôi của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, làn da cũng nhạy cảm hơn người lớn nên dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, bùng phát mạnh gây bệnh khi thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều và thay đổi thất thường. Vệ sinh sai cách hoặc phản ứng với ánh nắng mặt trời là những nguyên nhân khác làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý ngoài da ở trẻ. Các triệu chứng thường gặp bao gồm đỏ da, ngứa, sưng, nổi bóng nước và thay đổi màu sắc da, tùy thuộc vào mức độ tổn thương. Dưới đây là 4 bệnh lý da thường gặp nhất.

Rôm sảy

Rôm sảy là bệnh da phổ biến nhất ở trẻ nhỏ vì tuyến mồ hôi chưa phát triển hoàn chỉnh, lỗ chân lông dễ bị bít tắc khi cơ thể tiết nhiều mồ hôi, đặc biệt ở lưng, cổ và trán. Làn da trẻ lại mỏng, nhạy cảm nên dễ bị kích ứng, gây viêm tắc tuyến mồ hôi.

Các nốt rôm sảy thường nhỏ, màu đỏ, có thể kèm theo mụn nước khiến trẻ ngứa, khó chịu, quấy khóc, gãi nhiều, dễ gây trầy xước và nhiễm trùng da. Phụ huynh nên tắm cho trẻ bằng nước sạch mỗi ngày, dùng sữa tắm dịu nhẹ, tránh xà phòng thông thường. Nên cho trẻ mặc quần áo rộng rãi, chất liệu thấm hút tốt, đảm bảo môi trường xung quanh luôn thoáng mát.

Chốc

Chốc là bệnh nhiễm khuẩn ngoài da do liên cầu hoặc tụ cầu, rất dễ lây qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể lan rộng, gây chàm hóa, nhiễm trùng máu hoặc viêm cầu thận cấp.

Bác sĩ Trang cho biết chốc thường xuất hiện quanh mũi, miệng, tay chân và có hai thể gồm thể bọng nước và thể không bọng nước. Chốc bọng nước bắt đầu bằng các mụn nước nông, dễ vỡ, chứa dịch trong, sau chuyển sang màu vàng đậm, để lại vùng da ẩm đỏ. Trong khi đó, thể không bọng nước thường là các mụn nước hoặc mủ nhỏ, nhanh chóng vỡ ra, đóng vảy tiết màu vàng mật ong, có thể để lại nền da đỏ ẩm.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị chốc, cần rửa sạch vùng da tổn thương, bôi thuốc theo chỉ định, che vết chốc lại, giặt riêng quần áo và khăn, cắt móng tay cho trẻ để hạn chế gãi gây lây lan.

Nấm da

Nấm da thường xuất hiện ở các vùng da ẩm ướt, nếp gấp như kẽ tay, chân, bẹn, mông. Trẻ mặc đồ bó sát, vệ sinh kém hoặc tiếp xúc với vật nuôi bị bệnh có nguy cơ cao mắc nấm da. Biểu hiện thường gặp là dát đỏ hình tròn hoặc hình cung, có viền rõ, ngứa, bong vảy và có thể kèm theo mụn nước nhỏ. Nếu bị nấm da đầu, trẻ có thể bị rụng tóc từng mảng, kèm viêm đỏ hoặc mủ.

Theo bác sĩ Trang, phương pháp điều trị bao gồm thuốc bôi kháng nấm tại chỗ 2-4 tuần, riêng nấm da đầu thường phải dùng thêm thuốc uống và điều trị lâu dài hơn. Phụ huynh không nên tự ý bôi corticoid cho trẻ vì có thể làm nấm lan rộng và khó kiểm soát.

Cổ và gáy, nơi có các nếp gấp, là các vùng da mà trẻ dễ bị viêm da. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bệnh da do ánh nắng

Viêm da tiếp xúc ánh sáng là phản ứng viêm da sau khi tiếp xúc ánh nắng kết hợp với mỹ phẩm, thuốc, hoặc các loài thực vật. Bỏng và cháy nắng do phơi nắng quá lâu có thể gây đỏ da, đau rát, phồng rộp hoặc bong tróc da. Tia UV còn có thể gây rối loạn sắc tố da, làm xuất hiện các đốm nâu, tàn nhang (tăng sắc tố) hoặc các mảng da nhạt màu (giảm sắc tố). Triệu chứng điển hình bao gồm đỏ da, ngứa ngáy, sưng, phồng rộp và thay đổi màu sắc da.

Để phòng bệnh về da do ánh nắng, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài trong khoảng thời gian 10h-16h, khi cường độ tia UV mạnh nhất. Khi ở ngoài trời, cần cho trẻ mặc áo dài tay, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, và thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên trước 20-30 phút, lặp lại mỗi hai giờ nếu tiếp tục hoạt động ngoài trời. Trẻ nên chơi ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau khi ra nắng, nên dưỡng ẩm cho da và tránh để trẻ cào gãi vùng da bị đỏ, rát.

Bác sĩ Trang khuyến cáo phụ huynh duy trì thói quen chăm sóc da đúng cách hằng ngày cho trẻ để phòng ngừa các bệnh da liễu. Tắm rửa thường xuyên, lau khô kỹ vùng da nếp gấp, cho trẻ mặc quần áo rộng rãi, thấm hút mồ hôi và thay ngay khi ướt. Tuyệt đối không dùng chung khăn, lược hoặc đồ dùng cá nhân. Đồ chơi, ga gối và khăn tắm cần được vệ sinh thường xuyên. Cắt móng tay cho trẻ định kỳ để tránh trầy xước da khi gãi ngứa. Hạn chế để trẻ tiếp xúc với vật nuôi nếu nghi ngờ mắc bệnh ngoài da. Khi có dấu hiệu bất thường trên da, cần đưa trẻ đến khám tại chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hằng Trần