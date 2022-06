3 cách giúp tăng cường sinh lý phái mạnh

Ăn uống cân bằng, tập luyện thể thao thường xuyên và bổ sung các dưỡng chất tăng sản sinh testosterone và nitric oxide giúp nam giới nâng cao sức khỏe sinh lý.

Một nghiên cứu từ King’s College London (Anh) công bố năm 2019 cho hay số lượng đàn ông bị rối loạn cương tăng gấp đôi trong vòng 25 năm qua và ngày càng trẻ hóa. Có đến 50% nam giới dưới 50 tuổi bị tình trạng "trên bảo dưới không nghe" khi quan hệ. Trong đó, đàn ông châu Âu có tỉ lệ cao nhất với 76,5% người bị rối loạn cương, tiếp theo là đàn ông châu Á với tỉ lệ là 65%. Các vị trí kế tiếp lần lượt là nam giới châu Phi với tỉ lệ 53,6%, châu Úc 49,4%, Bắc Mỹ 46,3% và Nam Mỹ 14%.

Báo cáo cho thấy xu hướng rối loạn cương ở nam giới vẫn còn tăng thêm vì những tác động tiêu cực từ lối sống hiện đại. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng vấn đề sức khoẻ này không chỉ khiến cho quý ông gặp khó khăn trong quan hệ tình dục, mà còn có thể là những dấu hiệu đầu tiên của bệnh tim mạch. Do mạch máu ở dương vật nam giới nhỏ hơn rất nhiều so với mạch máu ở các cơ quan khác (não, tim...) nên khi dòng máu đến dương vật gặp vấn đề, rất có thể nguyên nhân là do sự hình thành những mảng xơ vữa. Nếu rối loạn cương ở người già phần lớn là do vấn đề tuổi tác thì rối loạn cương ở người trẻ đáng lo hơn, có thể do vấn đề tim mạch. Do vậy, các chuyên gia khuyên quý ông nên kiểm tra sức khỏe nếu gặp phải tình trạng "chưa già mà đã yếu".

Rối loạn cương không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của nam giới mà rất có thể là dấu hiệu của bệnh tim mạch. Ảnh: Shutterstock

Theo Giáo sư Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, để nâng cao sức khỏe tổng thể cũng như chức năng sinh lý, các quý ông nên áp dụng đồng thời 3 giải pháp dưới đây.

Trước hết, nam giới nên bổ sung các dưỡng chất đặc hiệu cho cơ thể. Với sự phát triển của công nghệ, các nhà khoa học đã phát triển và tinh chiết các dưỡng chất quý từ thiên nhiên, cung cấp cho cơ thể những thành phần thiết yếu nhằm nâng cao sức khỏe toàn thân và tăng cường sinh lý. Trong đó, eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và tinh chất hàu đại dương (có trong Alipas) có tác dụng thúc đẩy cơ thể tăng sản sinh testosterone và nitric oxide nội sinh.

Testosterone tham gia vào quá trình tạo cơ bắp và các đặc tính nam như hình thể, giọng nói, lông tóc, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Nitric oxide giúp nâng cao sức khỏe tim mạch, tăng cường trao đổi chất và hoạt động của cơ bắp. Về sức khỏe sinh lý, cả hai thành phần này hỗ trợ nam giới tăng cường ham muốn tình dục, cải thiện rối loạn cương, tăng cường sinh lực phái mạnh.

"Nếu như testosterone đã được biết đến với vai trò tạo nên ham muốn và sinh lực sung mãn thì nitric oxide lại giúp nâng cao sức chiến đấu mạnh mẽ, kéo dài thời gian quan hệ cho quý ông. Testosterone và nitric oxide chính là bộ đôi có ý nghĩa sống còn với đời sống tình dục của nam giới", Giáo sư Quán Anh đánh giá.

Giải pháp thứ hai mà nam giới không thể bỏ qua nhằm tăng sinh lực là chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý. Quý ông nên ưu tiên các thực phẩm có tác dụng hỗ trợ cơ thể tăng sản sinh testosterone và nitric oxide như hàu, các loài cá giàu chất béo (cá mòi, cá hồi, cá trích...), các loại rau lá xanh đậm, trái cây như chuối, dưa hấu, bơ...

Những nam giới trẻ tuổi bị rối loạn cương hoặc những quý ông quan tâm đến sức khỏe tim mạch có thể áp dụng chế độ ăn DASH, được thiết kế để nâng cao sức khỏe tim mạch và giữ ổn định huyết áp. Chế độ dinh dưỡng DASH có tỉ lệ cao các loại rau củ, trái cây, ngũ cốc, các loại quả hạch, sữa không béo hoặc ít béo, thịt nạc, thịt gia cầm, cá.

Các bài tập cardio rất tốt cho sức khỏe tim mạch và sức khỏe toàn thân. Ảnh: Shutterstock

Ngoài ra, nam giới cũng cần tăng cường tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Tập luyện vừa đủ là cách giúp cơ thể tăng sản sinh testosterone, đặc biệt với những môn như đẩy tạ và chạy nước rút. Đồng thời, tập thể dục thể thao cũng kích thích não bộ giải phóng dopamine, làm tăng cảm giác hưng phấn ở nam giới.

Những người muốn giảm cân nhanh và nâng cao sức khỏe tim mạch có thể tham khảo bài tập cardio. Bài tập này vừa tốt cho tim mạch, vừa đốt mỡ - tăng cơ cũng như giúp cân bằng hormone, tăng cường sức mạnh thể chất và năng lượng. Các bài tập cardio có thể thực hiện ở phòng gym với sự hỗ trợ của máy móc hoặc tập ngay tại nhà (chạy bộ, chống đẩy, plank, squat, tập các bài tập phối hợp nhiều động tác non-stop).

Nếu quý ông không muốn gò bó vào các động tác cụ thể thì nên tham gia môn thể thao mà mình yêu thích. Điều quan trọng là nên duy trì tập luyện đều đặn, 5 ngày mỗi tuần và 1-2 giờ mỗi ngày.

Anh Ngọc