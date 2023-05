2.000 runner Quảng Ngãi Marathon xuất phát từ quảng trường Phạm Văn Đồng

Cự ly 21km sẽ xuất phát từ 4h, ngày 7/5 để tránh nắng nóng, trong khi các cự ly 10 và 5km lần lượt bắt đầu lúc 4h30 và 5h.

2.000 VĐV tham gia Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 từ quảng trường Phạm Văn Đồng lần lượt chinh phục các cung đường nội đô như Quang Trung, Lê Trung Đình, vượt cầu Trà Khúc 1, chạy dọc sông Trà Khúc hướng ra biển Mỹ Khê lúc rạng sáng. Nhờ xuất phát sớm, runner thi đấu trong nền nhiệt không quá cao, dự báo khoảng 25 - 27 độ C, nhiều gió từ sông và biển thổi vào. Phần lớn người tham gia sẽ hoàn thành thử thách trước 7h, lúc thời tiết còn dễ chịu.

Để đảm bảo thể trạng cho 2.000 runner khi thi đấu vào cao điểm mùa khô, Quảng Ngãi Marathon bố trí 5 trạm nước hai chiều, khoảng cách trung bình 2km mỗi trạm cùng nhiều trạm y tế, nhà vệ sinh.

Tuyến đường Hoàng Sa chạy dọc sông Trà Khúc. Ảnh: Phạm Linh

Trước giờ xuất phát, ban tổ chức mở quầy gửi đồ từ 2h30 tại khu vực Quảng trường Phạm Văn Đồng. Sau khi về đích, runner có thể tận hưởng khu vực ẩm thực và thư giãn với nhiều món ăn đặc sản của Quảng Ngãi.

Trước đó, trong ngày 6/5, ban tổ chức sẽ tiến hành phát race-kit gồm túi, áo, mũ thi đấu. Sau khi nhận vật phẩm, runner có thể tham quan các gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm ẩm thực, du lịch đặc trưng của địa phương. Tối cùng ngày, lễ khai mạc được tổ chức với nhiều tiết mục văn nghệ. Ca sĩ Bảo Trâm và Anh Tú sẽ trình diễn tại buổi lễ. Bảo Trâm nằm trong top 3 Vietnam Idol 2012. Giọng ca sinh năm 1991 nổi tiếng với những bản hit như Chỉ còn những mùa nhớ, Không thể nhớ chẳng thể quên. Anh Tú là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2017 được khán giả yêu mến khi hỗ trợ thi sinh tham gia Rap Việt 2020.

Bảo Trâm, Anh Tú hát ở lễ khai mạc giải chạy.

Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 do UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công ty Cổ phần trực tuyến FPT (FPT Online) và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức. Đây là sự kiện marathon lớn trên địa bàn tỉnh, chia làm hai nội dung gồm thi đấu cá nhân và theo đơn vị. Đối tượng tham gia theo đơn vị là các VĐV thuộc các huyện, thị xã, thành phố... Trong khi đó, nội dung cá nhân dành cho mọi đối tượng, người yêu thể thao trên cả nước. Ban tổ chức dự kiến trao hơn 250 triệu đồng giải thưởng cho các nhân, đội có thành tích xuất sắc.

Trong lần đầu tổ chức giải marathon lớn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết chuẩn bị kỹ nhiều mặt để runner thi đấu trong điều kiện tốt nhất. UBND tỉnh phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an đảm bảo an ninh. Sở Y tế cũng cử cán bộ đảm bảo an toàn, thể trạng VĐV. Tỉnh xem giải là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương khi giới thiệu nhiều đặc sản ngay trong khu vực expo. Các cơ sở lưu trú cũng lên phương án đón tiếp runner trong thời gian diễn ra giải.

Hoài Phương