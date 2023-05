'Quảng Ngãi Marathon sẽ thúc đẩy phong trào thể thao'

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho rằng giải chạy ngày 7/5 giúp kết nối người yêu thể thao đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện, kích cầu du lịch địa phương.

Ngày 7/5, Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 diễn ra với ba cự ly 5, 10 và 21km, thu hút 2.000 runner. Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá đây là sự kiện thể thao lớn của tỉnh. Giải vừa giúp xây dựng tinh thần tập luyện cho cộng đồng, vừa quảng bá du lịch địa phương.

- Phong trào thể thao, nhất là chạy bộ tại Quảng Ngãi thời gian qua như thế nào?

- Những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Quảng Ngãi có những bước phát triển đáng khích lệ. Nhiều liên đoàn, câu lạc bộ thể thao được thành lập và tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo hội viên và người dân tham gia như điền kinh, yoga, xe đạp. Riêng với chạy bộ, số lượng người tham gia lớn và liên tục tăng. Chạy bộ không chỉ để nâng cao sức khỏe, tăng sức bền, mà còn giúp tạo năng lượng tích cực và rèn tính kỷ luật cho bản thân.

Trước nhu cầu lớn, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành chuyên môn phối hợp với Liên đoàn Điền kinh tổ chức ba giải việt dã. Tỉnh và các địa phương đều tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Ngày 7/5 tới sẽ là giải Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 thu hút 2.000 VĐV. Những con số này phần nào thể hiện sự quan tâm, nhu cầu của người dân về tập luyện thể thao, chăm lo sức khỏe.

- Vì sao tỉnh quyết định tổ chức Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023?

- Chúng tôi xác định đây là sự kiện thể thao lớn, đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy nhận thức về luyện tập trong cộng đồng, lan tỏa những lợi ích mà thể thao mang lại cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến với du khách. Chúng tôi mong giải sẽ đưa tinh thần thể thao lên cao, thu hút thêm nhiều người tham gia để rèn luyện sức khỏe tốt, cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, từ đó tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Việc phối hợp với Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty Cổ phần trực tuyến FPT tổ chức giải cũng thể hiện trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông đánh giá thế nào về tác động của giải đến cộng đồng?

- Đối với người yêu thể thao, đây là dịp để mọi người xích lại gần nhau, là nơi để thể hiện bản lĩnh, tính quyết tâm, kiên trì trong mỗi bước chạy. Có thể nhiều người không đạt thành tích cao, nhưng việc hoàn thành cự ly đã đặt ra cũng đủ để tự hào. Tôi nghĩ giải có tác động rất lớn. Qua những bước chạy, hàng nghìn runner sẽ đoàn kết hơn, xây dựng được sự kết nối giữa bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, cũng có thể biến những người xa lạ trở nên thân quen. Chạy cũng giúp giảm stress sau những ngày làm việc căng thẳng và quan trọng là thỏa sức với đam mê.

- Tỉnh chuẩn bị như thế nào để chào đón 2.000 runner?

- Để chào đón lượng lớn VĐV, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch từ trước, đặc biệt từ khâu quảng bá, tuyên truyền đến khâu tổ chức sao cho hiệu quả và an toàn nhất. Chúng tôi phối hợp chặt với các bên để khảo sát các cung đường, lên ý tưởng thiết kế trang phục, sân khấu... cùng các hoạt động đi kèm như tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm, ẩm thực, tham quan triển lãm tại khu vực xuất phát và về đích của giải... Tỉnh tạo điều kiện cho VĐV và người thân có những khoảnh khắc trải nghiệm về mảnh đất và con người Quảng Ngãi đáng nhớ tại mùa giải lần này.

Để giải diễn ra tốt nhất, công an tỉnh cử lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động, an ninh để đảm bảo an toàn đường chạy. Sở Y tế cử cán bộ y tế phụ trách sức khỏe vận động viên. 300 tình nguyện viên hỗ trợ giải chạy, tiếp nước. Hiệp Hội Du lịch tỉnh sẽ giới thiệu các món ăn ngon, đặc sản Quảng Ngãi như don, bánh xèo Mỹ Khê, các loại bánh đặc sản địa phương... cho các vận động viên và du khách. Các điểm lưu trú đã sẵn sàng đón khách trước trong và sau giải chạy.

- Theo ông, giải tác động thế nào đến du lịch địa phương?

Tôi nhận thấy giờ đây du lịch không chỉ gói gọn ở khái niệm nghỉ dưỡng hay khám phá. Du lịch thể thao, tức vừa đi chơi, vừa kết hợp rèn luyện sức khỏe là xu hướng mới. Vừa đi xa, vừa chạy bộ để khám phá những cung đường, cảnh quan mới mang đến nguồn cảm hứng lớn và rất thú vị. Các giải marathon là cơ hội lớn để thu du khách đến địa phương. Chúng tôi mong giải sẽ giúp nhiều người hiểu hơn về tỉnh Quảng Ngãi, giới thiệu được nét văn hóa, cảnh quan, ẩm thực đặc trưng của địa phương đến hàng nghìn runner.

Quảng Ngãi được thiên nhiên ban tặng cho nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành điểm du lịch hấp dẫn như biển cả rộng lớn, rừng núi tự nhiên, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cùng ẩm thực độc đáo. Hơn hết, người dân ở đây giản dị, hiếu khách.

Tỉnh có đường bờ biển dài trên 130 km với nhiều bãi nổi tiếng như Dung Quất, Khe Hai, Châu Tân (Bình Sơn), Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi), Sa Huỳnh (Đức Phổ)... Biển nơi đây vẫn giữ vẻ đẹp nguyên sơ và yên bình mang tính khác biệt so với các địa phương khác, nên có nhiều tiềm năng để phát triển thành các khu du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu huyện đảo Lý Sơn đến runner. Lý Sơn sở hữu nhiều cảnh quan trù phú được hình thành trên miệng núi lửa, được ví như "đảo JeJu của Việt Nam".

Trong cung đường chạy lần này, người tham gia còn có thể ngắm cảnh đẹp hai bên bờ sông Trà. Tôi tin runner sẽ có cảm giác yên bình thư giãn với cảnh sông nước nên thơ... Sau giải, runner cũng được thưởng thức các món ăn nhẹ mang tính đặc trưng của ẩm thực Quảng Ngãi

Hoài Phương