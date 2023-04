Quảng Ngãi sẵn sàng cho giải marathon lớn đầu tiên

2.000 vận động viên sẽ tranh tài ở ba cự ly của giải Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR, khởi tranh ngày 7/5.

Chiều 28/4, UBND Quảng Ngãi công bố thông tin về Giải Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR. Giải được khởi xướng bởi công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất. Khởi tranh vào ngày 7/5, đây là hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước, kỷ niệm 15 năm thành lập công ty BSR, và quảng bá du lịch, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao của người dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại họp báo Giải Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR, chiều 28/4. Ảnh: Phạm Linh

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nói, phong trào marathon lan tỏa mạnh trong địa phương những năm gần đây, nhiều vận động viên chuyên nghiệp, cán bộ nhân viên các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia chạy các giải trong tỉnh và toàn quốc. Song, giải marathon lần này là giải lớn nhất từ trước đến nay trong tỉnh với 2.000 vận động viên tham dự.

Để chuẩn bị cho sự kiện, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Ban tổ chức giải marathon do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn làm trưởng ban. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch làm trưởng Ban thường trực. Ông Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn làm Phó trưởng ban.

Cán bộ, nhân viên BSR trên cung đường chạy cầu Thạch Bích, TP Quảng Ngãi, đầu 2023. Ảnh: BSR

Một tuần trước giải diễn ra, Ban tổ chức đã thống nhất cung đường chạy ở 3 cự ly 5, 10 và 21km, với điểm đầu và cuối ở quảng trường Phạm Văn Đồng, đường chạy chính qua đường Hoàng Sa ở bờ bắc sông Trà Khúc, ít ảnh hưởng giao thông.

Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ cử lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động, an ninh để đảm bảo an toàn đường chạy. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ y tế phụ trách sức khỏe vận động viên. 300 tình nguyện viên Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cũng sẽ hỗ trợ giải chạy, tiếp nước cho các vận động viên. Công ty môi trường tỉnh lắp đặt 6 nhà vệ sinh trên đường. Hiệp Hội Du lịch tỉnh sẽ giới thiệu các món ăn ngon, đặc sản Quảng Ngãi như don, bánh xèo Mỹ Khê... cho các vận động viên và du khách. Các điểm lưu trú đã sẵn sàng đón khách trước trong và sau giải chạy.

Quảng trường Phạm Văn Đồng ở TP Quảng Ngãi, điểm đầu của cung đường chạy. Ảnh: Phạm Linh

Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 có hai nhóm nội dung: thi đấu cá nhân và theo đơn vị. Đối tượng tham gia theo đơn vị là các VĐV thuộc các huyện, thị xã, thành phố... trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, nội dung cá nhân dành cho mọi đối tượng, người yêu thể thao trên cả nước.

Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng du lịch với bờ biển dài và đồi núi hùng vĩ. Tỉnh có đảo Lý Sơn nhiều vùng biển đẹp như Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Gành Yến, Ba Làng An, Châu Tân... cùng nhiều núi đồi, thảo nguyên, thác và suối nổi tiếng như Cà Đam, Bùi Hui, Thác Trắng, Suối Chí... Giai đoạn 2016-2019, Quảng Ngãi thu hút hơn 3 triệu lượt du khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 15%. Đến 2020, Quảng Ngãi đón 453.000 lượt khách.

Đường Hoàng Sa đoạn gần biển Mỹ Khê, dẫn đến điểm cuối của đường chạy. Ảnh: Phúc Trịnh

Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Khu Kinh tế Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi, do BSR vận hành, chiếm khoảng một phần ba thị trường xăng dầu trong nước hiện nay. Giải diễn ra đúng thời điểm BSR kỷ niệm 15 năm thành lập. Dự kiến, hơn 500 cán bộ nhân viên của đơn vị sẽ tham gia các cự ly.

Phạm Linh