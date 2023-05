Quảng Ngãi Marathon ra mắt áo thi đấu

Một tuần trước ngày khởi tranh, giải Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 công bố áo thi đấu màu xanh biển, mang thông điệp "Khát vọng tiên phong".

Áo thi đấu chính thức cho 2.000 VĐV có màu xanh biển sâu, phần tay áo có màu nhạt hơn. Chính giữa là hình ảnh biểu tượng của Quảng Ngãi Marathon cùng biểu tượng Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trên ngực trái. Mặt sau áo là dòng chữ BSR màu đỏ cùng thông điệp "Khát vọng tiên phong". Áo còn có nhiều đường nét họa tiết tạo cảm giác khỏe khoắn, thể thao.

VĐV tham gia Quảng Ngãi Marathon còn nhận thêm mũ lưỡi trai cùng tone màu. Mũ có thiết kế dạng lưới, thông thoáng khi thi đấu dưới điều kiện nhiều nắng.

Ban tổ chức cho biết, trang phục và thông điệp của giải thể hiện khao khát và nghị lực của con người Việt Nam, con người Quảng Ngãi cùng những cán bộ nhân viên của Lọc hóa dầu Bình Sơn muốn tiến lên, vượt qua chính mình, tiên phong phát triển.

Áo thi đấu cho 2.000 VĐV.

Giải diễn ra ngày 7/5, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Lọc hóa dầu Bình Sơn. Theo ban tổ chức, Hơn 500 cán bộ nhân viên của BSR sẽ tham gia sự kiện này. "Chúng tôi hy vọng Quảng Ngãi Marathon mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho những cán bộ, nhân viên trên địa bàn tỉnh, người yêu thể thao từ khắp nơi. Qua đó, cùng nhau lan tỏa lối sống lành mạnh mang tinh thần thể thao đến với cộng đồng", đại diện BSR chia sẻ.

Hiện tại, ban tổ chức đã thống nhất cung đường chạy ở ba cự ly 5, 10 và 21 km, với điểm đầu và cuối ở quảng trường Phạm Văn Đồng, đường chạy chính qua cầu Trà Khúc 1, các tuyến đường ven sông Trà Khúc. Runner có thể tận hưởng cảnh quan, khám phá vẻ đẹp đặc trưng của Quảng Ngãi qua cung đường này.

Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 có hai nhóm nội dung: thi đấu cá nhân và theo đơn vị. Đối tượng tham gia theo đơn vị là các VĐV thuộc các huyện, thị xã, thành phố... trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, nội dung cá nhân dành cho mọi đối tượng, người yêu thể thao trên cả nước. Tổng giá trị giải thưởng cho cá nhân, đồng đội hơn 250 triệu đồng.

Đây là giải đấu marathon lớn của địa phương để chuẩn bị, công an tỉnh Quảng Ngãi cử lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động, an ninh để đảm bảo an toàn đường chạy. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ y tế phụ trách sức khỏe vận động viên. 300 tình nguyện viên Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cũng sẽ hỗ trợ giải chạy, tiếp nước cho các vận động viên. Công ty môi trường tỉnh đảm bảo công tác, vệ sinh trên đường. Hiệp Hội Du lịch tỉnh sẽ giới thiệu các món ăn ngon, đặc sản Quảng Ngãi như don, bánh xèo Mỹ Khê, các loại bánh đặc sản địa phương... cho các vận động viên và du khách. Các điểm lưu trú đã sẵn sàng đón khách trước trong và sau giải chạy.

Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng du lịch với bờ biển dài và đồi núi hùng vĩ. Tỉnh có đảo Lý Sơn nhiều vùng biển đẹp như Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Gành Yến, Ba Làng An, Châu Tân... cùng nhiều núi đồi, thảo nguyên, thác và suối nổi tiếng như Cà Đam, Bùi Hui, Thác Trắng, Suối Chí... Giai đoạn 2016-2019, Quảng Ngãi thu hút hơn 3 triệu lượt du khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 15%. Đến 2020, Quảng Ngãi đón 453.000 lượt khách.

Hoài Phương